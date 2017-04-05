视频在社媒广传 打2女店员 发种族言论 大闹眼镜店女子被捕 国际新闻

（新加坡4日讯）社交媒体广泛流传一段视频，显示一名女子在一家眼镜店里大声叫喊并出手打2名女店员，该名涉嫌发表种族言论的女子已于周一晚当场遭警方逮捕。

此事件发生在新加坡中峇鲁广场（Tiong Bahru Plaza），该视频吸引了超过160万人观看，4万人分享，有8000个评论。

该段视频由一名路人拍摄，视频显示一名女子不断重复指她在附近被人打，同时不停用力打女店员。暂时不清楚该名女子是否为该店的顾客。

视频一开始，该女子走上前打看起来是一家眼镜店的2名女店员，并大声叫喊着说：“我受够了华人女孩，她们在这里附近不断踢我。”

她喊道：“去帮我找回我的手镯，这些血腥白痴的华人女孩。”

当保安人员赶抵时，该女子继续大声叫嚷：“你是这里的血腥华人女孩。”

而当店员表示要报警时，她回应说：“去报警啦!”一名公众人士走进店里劝她冷静，她随即举手要打他。

该女子过后欲再攻击店员，遭到公众人士及保安人员制止。

警方于当晚9时57分接获投报后，赶抵现场将该名女子拘捕。