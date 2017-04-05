在餐厅用餐呕吐 食客被征15令吉清理费 国内新闻

（吉隆坡4日讯）在餐厅用餐呕吐，必须支付15令吉的清理费，是否合理？

根据《新海峡时报》报道，位于吉隆坡安邦路的Pelita扁担饭（Nasi Kandar）餐厅，向一群用餐时呕吐的餐客，收取15令吉的清理费。

该餐厅业主莫哈末纳兹林（42岁）指出，上周日凌晨4点，有6人到该餐厅用餐，其中有人用餐半途呕吐，付账时餐厅还向他们徵收15令吉清理呕吐物费用。

“他们已喝醉，点了食物。吃饭时，有两人呕吐在碟子和桌子上。其他食客对此事件感到厌恶，我们决定把被呕吐物弄葬的碟子和杯子丢弃。”

不过，他强调有关费用的收取对象，却不包括呕吐或弄肮葬地方的儿童。

针对社交媒体流传该餐厅的收据，向顾客收取15令吉清理呕吐物费用，他在星期天当晚10时半到金马律警局报案。

他说，向该群顾客收取15令吉“呕吐费”是因为涉及酒精污染和卫生问题，若小孩呕吐，从来没有收取任何额外费用。

该餐厅的有关收费，被食客的男友贴上脸书，不过却有两极化反应。有网民警告勿到该餐厅用餐，指小孩呕吐会被徵收费用。

帖文的网友强调，他并非投诉有关收费，只是觉得有趣。“我们大家都笑起来，因为是我们第一次遇到这种收费。”