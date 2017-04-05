印尼最大伊斯兰教组织： 钟万学无亵渎《可兰经》

（雅加达4日综合电）印尼强硬派伊斯兰教组织指控雅加达华裔省长钟万学亵渎《可兰经》，钟万学更因此被告上法庭。该国最大的伊斯兰教组织、印尼伊斯兰教教士联合会，日前出面为钟万学平反，指强硬派误导信徒，又指钟万学不应被定罪。

印尼伊斯兰教教士联合会秘书长叶海亚表示，《可兰经》中“伊斯兰教徒与非伊斯兰教徒不可作盟友”的经文，被强硬派的伊斯兰防卫者阵线故意曲解，更指如钟万学被定罪，将是错误。叶海亚称：“我相信阿学是无罪，他被起诉都是因为有人在选举期间操弄民意。”

叶海亚又指，所谓“正统”伊斯兰教都是基于过时的理解方式传播《可兰经》，有些教义必须随时代改变。雅加达省长选举3周内举行，钟万学同时因亵渎《可兰经》罪名而受审。印尼警方则指控，部分发起反钟万学示威的人，试图占领国会。

信奉基督教的钟万学，去年9月底发表演讲，提及一句可兰经文，称对手企图利用这句经文“愚弄大众”，令伊斯兰教徒误以为不可以选非伊斯兰教徒为领导人，引发伊斯兰教团体指控他此话侮辱可兰经。