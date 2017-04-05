【修改《刑事法典》暨《家暴法令》回响】《刑事法典》修正案 或剥削被告平等受审权益 北马新闻

（槟城4日讯）联邦政府向国会下议院提呈《刑事法典》修正案，扩大强奸案罪行定义合乎时宜，有助保护受害者，使性侵案被告更易入罪，但亦有律师认为，修正案将剥削被告平等受审权益，可能造成更多冤狱。

联邦政府向国会下议院提呈《刑事法典》修正案，扩大强奸罪行定义，据修正后的《刑事法典》第377CA，除了男性阴茎外，使用任何物件或身体部位，包括手指或舌头与他人进行性行为，可构成强奸罪行。

法案说明，政府是基于上诉庭一宗有关“沙菲益阿旺”案，法庭要求将“手指”列为“物体”，而做出上述修正。在2015年5月，上诉庭裁决一宗强奸未成年少女成孕案，62岁的被告沙菲益阿旺上诉得直，无罪释放。

对此，执业律师林子辉受访时认为，此次修正案的真正目的为回应之前发生的“沙菲益阿旺”案，因为若要在法律条文上证明“插入”（Penetration）是很技术性的事。此前，许多法官在强奸案中面对的最大难题是，如何证明受害者及被告之间曾发生性行为。

“这必须依靠医药报告证明，但这难免会有出入，而遭被告律师利用来辩解，使其难以入罪。我国法律目前对刑事案是采取100%无怀疑空间的态度办案，这容易被被告律师利用。”

不过，他认为此次修正案可助保护女性及受害者，也来得是时候，尤其在现有社会形态改变下，加害者容易透过社交媒体寻找猎物下手后，法律更该改变符合现有的社会状况。至于法案是否损害被告权益，他表示除了考虑被告权益，法案更该考虑被害人及被害人家属的权益。

“我认为不止该扩大解释权，更该加重刑罚，如对罪犯强制采用荷尔蒙治疗法，减少造成性侵的机会。”