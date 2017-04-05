【修改《刑事法典》暨《家暴法令》回响】女性也可能性侵男性 郑明炎：应扩大列入强奸解释

郑明炎律师指此次修正案将解决法官及主控官在强奸案上，诠释法令时遇到的难题。

他认为目前的修正案解释，仍停留于男性被加害者而女性为被害者思维，理应扩大把女性也可能性侵男性列入强奸解释内。他解释，一般人依然停留在强奸案中必是男性强奸女性的思维，但其实男性也占家暴案中约20%被害人，然而现有法令无法将女侵害者入罪。

他说，由于强奸解释内只有强调男性对女性身体侵入，使我国没一名女性曾在性侵罪名下被控。他表示，“沙菲益阿旺”案中的判决虽有违常人道德判断，但在法律角度来说却没错，因为高庭是据法令上字眼，采取严厉及技术性的态度来下判。

他表示，诠释法令是个很技术性的工作，且犯罪记录是一辈子记录，加上“沙菲益阿旺”案中因可使用其他罪状提控，因此高庭在立场上采取保守态度，这点无可厚非。所以，现有修正案恰恰好可提供受害者更好的保护。除了任何身体部位侵入可构成性侵，包括使用物品如瓶子之类也是性侵一种。

扩大家暴法受害者 律师界纷叫好

另一方面，对于修正家暴法中，将受害者扩大至配偶或前配偶、孩童、无行为能力的成人或是其他家庭成员，以及紧急保护令的措施，律师界皆叫好。

郑明炎表示，此次修正案修改得很好，除保障女性受害者权益，更重要是打破传统思维，把男性被害者也纳入保护范围内。他也表示，修正案中另一个明智修正是提出紧急保护令。据目前的临时保护令，使许多发生在周末及假日的家暴案，无法第一时间获执法单位及法庭回应，导致受害者必须承受更多的伤害。

此次修正案授权让社会福利主任发出为期7天的紧急保护令，可让受害者在最短时间逃离被害环境。他也赞赏，修正案把精神伤害纳入家暴范围的做法。他认为国会该进一步修正，加强家暴案刑罚，如加入鞭刑，以教训造成家庭不幸的加害者。

雷尔认同家暴案推行紧急保护令，因为据他处理过的家暴案件，往往因女性受害者在受害后无法立刻获保护，以致遭受更多伤害，所以紧急保护令将提供受害者更好保护。

他说，家暴案的修正理应早在几年前就推行，不过他表示庆幸国会此次提出修正。

林子辉则认为，此次家暴修正案虽好，但有一些细节上仍处于模糊地方，如何定义精神家暴？他举例，修正案中指出，透过社交媒体离婚也属家暴的一种，但若情况是丈夫承受妻子极大的精神迫害，忍不住在社交媒体宣布离婚，那是否仍属家暴？

他认为，类似案例需详细理解案件中的语境脉络，配合心理医师报告，以及警方与法官的专业判断，才能厘清该案件是否属于精神虐待。

他表示，根据现今科技，个人社交媒体是很有可能被盗用，如其中一方在被盗用下发出恐吓言论或提离婚，那又是否仍可构成精神虐待？这就必须有赖警方调查，以免发生冤案。