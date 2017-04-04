【国会新闻】纳兹里呈旅游税法案一读 住宿业者有责任注册 国内新闻

（吉隆坡4日讯）旅游及文化部长拿督斯里纳兹里今日在国会下议院提呈2017年旅游税法案一读，以向住宿在住宿单位（拥有营业执照）的游客征收旅游税，同时让政府向相关的住宿业者（拥有营业执照）收取相关税收。

此外，任何住宿业者有责任在该法令下注册。拥有营业执照的旅客住宿业者必须在该法令生效后的30天内注册，违法者将被罚款不超过3万令吉或监禁不超过1年或两者兼施。至于在法令生效后，才获得营业执照的业者，也必须在获得执照的30日内注册。

根据法案对“住宿场所”定义，任何为旅客提供住宿的建筑物，包括宿舍、酒店、旅馆、招待所和休息室都属于“住宿场所”，而旅游税将以租用的房间多少来计算。如一间房间住客超过一人，其他旅客无需缴付旅游税。

该法案将赋予关税局总监，在所有与旅游税有关的事宜上拥有监管权，以便关税局总监及当局官员行拥有执法权。

负责财政事务的部长可在获得旅游部长的同意后，颁布宪报发出指令，宣布调涨或下调旅游税的税率。

此外，在制定相关指令前，必须事先提呈至国会。

另外，从提呈日算起，120日期限或有关延长期结束后，该指令将失去有效期，如不获国会批准延长该指令。

一旦该指令失效，在失效期所征收的旅游税都必须物归原主。

法案也强调，关税局总监可要求各州移民局主任，禁止相关没有缴付旅游税的游客离境，除非游客还清税务或给予一些可让关税局总监满意的抵押或保障。

法案也赋予财政部长，豁免任何旅客缴付旅游税、住宿业者征收旅游税，以及决定任何住宿业者豁免注册的权利，而有意结束营业的业者，也必须提前30天以书面方式通知关税局总监。

另外，法案也指出，假设执法员在执法时，没穿制服甚至拒绝出示身份证明，任何人拒绝该执法员的相关要求并不构成违法。

法案阐明，住宿业者征收旅游税后，需发出以英文或马来文书写的发票、收据及相关文件予旅客，但不可由他人代发，而违例者将被罚款不超过3万令吉或监禁不超过1年或两者兼施。

此外，业者必须收起所有以国语和英语书写的旅游税资料、文件和记录长达7年，否则等同违例。至于涉嫌逃税或欺诈业者，可面对罚款不超过3万令吉或坐牢不超过1年或两者兼施刑罚。

法案也指出，如业者不小心多付旅游税、罚款、附加费或其他等费用予关税局，可在6年期限填写表格索回有关款项。

关税官有权突击

2017年旅游税法案将赋予关税局官员更多的权力，如官员拥有合理的理由，可在没有搜查令的情况下，突击检查住宿场所、充公文件和逮捕。

法案也阐明，关税局高官的权力等同刑事程序法典下任何等级的警员。

法案指出，关税局官员有权自由进入酒店展开检举行动，旅客住宿负责人不可阻止官员办事，否则可被监禁不超过3年或罚款不超过5万令吉或两者兼施。

此外，推事庭也可发出搜查令予官员进入酒店搜查和逮捕相关人士，同时赋予官员在有必要的情况下行使暴力，破门而入的权利。

另外，关税局总监也有权允许业者分期偿还旅游税或罚款。在此法案下，关税局总监若认为业者涉嫌欺诈或给予伪造资料，可向业者征收更高的旅游税。