马永贵：无需警方批准 我国没法令约束辩论会 国内新闻

（吉隆坡4日讯）针对“马纳辩论”不获得警方批准，大马人权委员会认为，我国没有任何法令约束辩论的举行。

该会委员拿督马永贵指出，大马人权委员会并不关注前首相敦马哈迪和旅游部长拿督斯里纳兹里的辩论内容，但关注为何有关辩论不获得举行。

他说，在《2012年和平集会法令》之前，任何超过5人或以上的集会必须向警方提出申请。但《集》生效之后，第9（1）条文阐明，主办者须在集会进行的10天前，向有关地区的警局发出通知，第9（5）条文则阐明，任何抵触第9（1）条文者，可被判最高罚款1万令吉。

“但是，你无需向警方寻求批准去举办辩论。”

马永贵周二在出席该会推介《2016年大马人权报告》时强调，人民举办集会是无需获得警方批准。

“人权委员会是从法律角度出发去关注辩论，因为辩论是我国言论自由的一部分，人民也有权利举行辩论。”

尽管如此，全国警察总长丹斯里卡立今日发表文告强调，警方禁止马纳辩论，是根据1967年警察法令第3（3）条文以及第20（3）条文，警方在公共利益下，拥有裁量权执行他们的任务。

对此，马永贵表示，要行使任何法令是警方自己的决定，他不予置评，因为第9（1）条文阐明，的确需先向警方提出申请。