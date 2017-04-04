禁止马纳双雄辩论 卡立：警没违反宪法 国内新闻

（吉隆坡4日讯）全国总警长丹斯里卡立驳斥，警方禁止前首相敦马哈迪与旅游及文化部拿督斯里纳兹里进行辩论，是违反宪法的说法。

他强调，警方依据宪法所赋予的权力，援引1967年警察法令第3（3）条文执行任务，而且根据同法令第20（3）条文，阐明警方在顾及公共利益上，有量决权。

他今日发文告，就在野党、非政府组织及律师指责警方禁止这场在室内举行的马纳辩论举行是超越权限，作出反驳。

对于上周六莎阿南警方在24小时内撤销发出的辩论准证，他说，如果允准举行双雄辩，这将造成公共脱序，因此只好禁止举行。

马哈迪也是土著团结党总裁，而纳兹里也是巫统最高理事兼硝山区国会议员，原定马纳辩于上月25日在江沙玛拉理科初级学院礼党举行，江沙警方发出准证再撤销。

于是，辩论易地到莎阿南Karangkraf广场举行，岂料重演警方发出准证复撤销的问题。

卡立也斥责指警方滥用权力的人士，他指出，过往警方允准数场辩论举行。

“当决定否绝时，须谅解警方的处境。我们是根据潜在威胁公共利益及安全的证据，执行权力裁决。”

因此，他强调，指警方间接阻碍言论自由，根本是不合理的。

他指出，在公共权力法律学上，一个公民的权益不能骑劫另个公民的权益上。

他也以2015年上诉庭裁决案例为佐证，即政府援引2012年和平集会法令对付柔佛人民公正党执行秘书尤尼斯华仁。

不仅是反对党、非政府组织及社运人士，纳兹里也斥责警方不发出准证举办辩论。