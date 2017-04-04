406全球会议工业日 林冠英：放眼10亿收入 北马新闻

（槟城4日讯）槟州首席部长林冠英宣布4月6日为“全球会议工业日”（Global Meetings Industry Day）。

他说，在2016年，共有1250个会议在槟城举行，带来8亿8000万令吉，放眼能在今年带来10亿令吉的收入。他也说，有会议进行意味着有生意交易，而且州政府要推广槟城为会议及会展的枢纽站。“根据研究报告显示，每名商务游客的花费是普通游客的4倍。”

他说，刚刚启用的槟州会展中心备受欢迎，截至现在为止，今年只剩下3个星期的空当时间。“当然，我们欢迎那些选择来槟进行会议的商务游客可以选择在酒店内进行会议，而且槟城拥有很多酒店可以选择。”

此外，槟城国际会议及展览局（PCEB）首席执行员艾熙渂说，“全球会议工业日”也显示出槟城注重会议及会议工业。“该局在2016年1月成立，是国内第二个拥有国际会议及展览局的州属。”

根据报告显示，42%的生意无法顺利进行交易是因为没有面对面的会议及商讨，因此会议对于生意交易而言是非常重要的。马来西亚国际会议及展览局商务活动总经理何玉萍、马来西亚酒店协会槟分会主席邱武林以及多名酒店管理层也出席这项会议。