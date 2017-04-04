【槟城小贩商业公会新执委宣誓就职礼】小贩顶着大太阳 吉灵万山路摆摊 曹观友：设法改善问题 北马新闻

（槟城4日讯）吉灵万山路小贩或不用再顶着大太阳做生意。槟地方政府委员会主席曹观友针对这个问题回应说，他会与槟岛市政厅沟通，设法改善问题。

他周一出席槟城小贩商业公会第45届执委宣誓就职礼时，回应光大州议员郑来兴提及，吉灵万山路小贩目前面对顶着大太阳做生意问题，期望槟岛市政厅予以解决。

曹观友指出，吉灵万山路小贩，过去在江沙律摆摊，由于太阳从中山戏院方向升起，前有一排店屋为“遮屏”，所以位置较为阴凉。

“但从江沙律被安排到吉灵万山路后，的确会晒到太阳。不过，只要肯花点心思、动动脑筋，问题不是不能克服的。”

光大州议员郑来兴提到，吉灵万山课题受到当地小贩和媒体关注，但吉灵万山提升计划是槟岛市政厅，最重视的巴刹提升计划之一，动工前便与涉及小贩不断沟通。

“吉灵万山提升前，市政厅更委托非政府组织进行了多项调查，迁移小贩到吉灵万山路的安排，是非政府组织的建议。”

他说，吉灵万山近年多了许多无牌小贩。在提升计划动工前，市政厅已有言在先，提升后的巴刹只容纳有牌小贩，无法安置其他“后来者”

“流动小贩们有来找我，但我无能为力。30个流动小贩，只能等待其他巴刹有空位时，前去应征。除非吉灵万山有多余的档口，否则没有办法。”

郑来兴：小贩问题最棘手

他坦言，当选议员4年来，是小贩问题最为棘手。但本身相信处理小贩问题，多沟通是最重要方法。只要安排妥善，小贩们最终都会配合。

“我想，这是很大挑战。但我的选区接下来，还有新街头和安顺路两座巴刹要提升，希望市政厅多与小贩多多沟通。”