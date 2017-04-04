即时新闻

我没获吉政府“报效”地段 达祖：玛夫兹诬蔑我
北马新闻

4/04/201721:12

达祖在记者招待会上力证自己清白，是玛夫兹蓄意诬蔑他，以达到政治议程。

达祖在记者招待会上力证自己清白，是玛夫兹蓄意诬蔑他，以达到政治议程。

(双溪大年4日讯）伊斯兰党波各先那区国会议员拿督玛夫兹奥玛力指吉州政府“报效”地段，让州行政议员拿督达祖解决拖欠银行财务问题，达祖今日辟谣表示，无的放矢，并指责玛夫兹谎言连篇。

他是于今早在双溪大年一家扁担饭餐室和媒体共进早餐后，针对该课题作出澄清。

达祖也是班茶区州议员，他说，玛夫兹蓄意在国会提起该课题同时进行辩论，极尽诬蔑他，以达到政治议程，这是属于低级毁谤手法，令他觉得失望。

他说，如果州政府有批准有关地段，他一定会发出地契，惟迄今为止，他完全没收到土地局所发出的任何地契。

他澄清，他在早期，即是尚未投身政治领域前，他确实通过正当手续向土地局在新文英申请约7公顷的地皮。

他表示，他所申请的该地段并包括3个废置的锡矿湖，谁对该废置的3个锡矿有兴趣的话，他会拱手让给他。

他说，当时该地皮是种植榴梿，在申请得手后，他改种植棕油树。

提到拖欠发展银行4800万令吉债务课题时，他指出，该事件已交给律师处理。

至于针对债务缠身，他是否会面对来届大选被割爱代表国阵时，他表示，这不在他的范围内。

Share your vote!


  • Fascinated
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

相关文章

光华日报

世界历史最悠久的民营华文报
光华电子新闻版权所有 © 2007-2015 Kwong Wah e-News.
All rights reserved by Kwong Wah Yit Poh Press Berhad

友情连线

中山日报 文汇报

马新社 联合日报

Expozus 孙中山故居