我没获吉政府“报效”地段 达祖：玛夫兹诬蔑我

(双溪大年4日讯）伊斯兰党波各先那区国会议员拿督玛夫兹奥玛力指吉州政府“报效”地段，让州行政议员拿督达祖解决拖欠银行财务问题，达祖今日辟谣表示，无的放矢，并指责玛夫兹谎言连篇。

他是于今早在双溪大年一家扁担饭餐室和媒体共进早餐后，针对该课题作出澄清。

达祖也是班茶区州议员，他说，玛夫兹蓄意在国会提起该课题同时进行辩论，极尽诬蔑他，以达到政治议程，这是属于低级毁谤手法，令他觉得失望。

他说，如果州政府有批准有关地段，他一定会发出地契，惟迄今为止，他完全没收到土地局所发出的任何地契。

他澄清，他在早期，即是尚未投身政治领域前，他确实通过正当手续向土地局在新文英申请约7公顷的地皮。

他表示，他所申请的该地段并包括3个废置的锡矿湖，谁对该废置的3个锡矿有兴趣的话，他会拱手让给他。

他说，当时该地皮是种植榴梿，在申请得手后，他改种植棕油树。

提到拖欠发展银行4800万令吉债务课题时，他指出，该事件已交给律师处理。

至于针对债务缠身，他是否会面对来届大选被割爱代表国阵时，他表示，这不在他的范围内。