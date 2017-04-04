【第13届霹州立法议会第5季首次会议】苏丹：增5.7% 霹取得逾10亿元税收 国内新闻

（怡保4日讯）霹雳州苏丹纳兹林莎殿下指出，去年虽然面对世界经济不确定性，包括美国总统选举以及英国脱欧公投的因素，霹雳州依然取得10亿1150万令吉的税收，与2015年所取得的税收相比，增加了5.7%。

殿下欣慰的指出，霹雳州已经连续7年，财政出现盈余，去年霹州的财政盈余就高达441万7024令吉，这说明州政府拥有良好的管理财务能力。

殿下促请州内的公务人员必须拥有良好的服务素质，远离贪污及舞弊，让州政府拥有良好的声誉。

纳兹林莎殿下周二为第13届霹州立法议会第5季第一次会议主持开幕仪式时，发表施政御词这么指出。

公共交通体系须良好

在推动社会经济的发展，殿下强调，必须要拥有良好的公共交通体系，让人民的往来更便捷，进而推动工商领域的发展。

殿下说，据统计，2015年使用从柔佛金马士通往巴东勿刹的电动火车服务，每日平均有5378人，而到了2016年，每日的平均使用这项服务的人次就增加至8880人。

此外，殿下也说，红土坎码头的设施在进行现代化工程的计划也开始展开。

勿参与极端组织活动

另一方面，殿下指出，当前有部分国人受到极端宗教思想的影响，参与国外的极端组织的活动，甚至在海外因为涉及激进活动而丧失生命。

殿下表示，警方采取逮捕的行动并不能解决问题，反之应该找出这项问题的根源，不要让国内的年轻人有机会接触这些不正确的极端资讯。

预测水位情况避免水灾 3河流推行预警系统

霹雳州苏丹纳兹林莎殿下指出，气候转变会引发水灾事件，因此，国家天灾预警系统已经先后在霹雳河、吉辇河及古劳河推行预警系统。

殿下表示，通过有关预警系统可以更早预测到天猛湖的水位情况，可以让有关当局在水灾发生前，更迅速的采取必要行动，不但可以疏散民众，还可以挽救位于吉辇县1万6000公吨的稻米产量及2万公吨的棕油产量。

“国能及民防会负起协调有关预警系统的工作。”

霹州苏丹是在第13届霹州立法议会上发表施政御词时，这么指出。

殿下强调，气候转变会影响水源的供应，因此，霹雳州政府拥有良好的水源管理是极为重要，特别是应对旱季所引发的风险。

殿下指出，虽然霹州每年的降雨量达到2400方米，然而每个地区的降雨量会有所区别及受到特定因素影响，因此，州政府必须关注水源区的储水情况，采取有效的管理策略。

在吸引投资方面，苏丹纳兹林莎指出，马来西亚投资发展局在去年就在霹州批准了总值39亿令吉的55项投资计划，当中72%是属于本地投资，其余的28%是属于外国投资。

在农业发展方面，殿下说，霹雳州是国内稻米产量在各州属排行榜中位居第二位，年产量达到35万8679公吨。

殿下指出，去年爱尔尼诺气候所造成的旱季让吉辇县面积超过8000公顷的稻米区面对水供不足的问题，所引发的稻米损失就高达5640万令吉。

棕油产量位居第二

殿下说，霹州同时也是国内棕油产量在各州属排行榜中位居第二位，种植面积达到39万8314公顷，年产量达到697万8461公吨。

获逾10亿拨款发展337计划

殿下透露，在第11个大马计划下，霹雳州获得10亿2530万令吉的拨款，所涉及的发展计划达到337项。

在环保方面，殿下说，据研究显示，22棵树能够为成年人提供一天所需的氧气，换句话说，0.405公顷的森林区就能够每年为18人提供每日所需的氧气，因此，霹雳州拥有面积达到99万7604公顷的森林保留区，就能每年为3000万人提供每日所需的氧气。

殿下表示，为了防止泥土流失，霹雳州政府从2013年开始推展为期5年，要种植500万棵树的计划，直至去年12月为止，州政府已种了超过预定的目标，共种植1243万9456棵树，所涉及的种植面积达到6862.25公顷。

在处理固体垃圾课题上，殿下说，去年霹雳州垃圾丢弃量已经超过86万1370公吨，与2015年相比，丢弃量已经增加超过20%，有鉴于此，州政府计划要推行垃圾再循环计划，避免垃圾问题破坏环境。