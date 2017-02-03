与夭折宝宝度过16天 父母如常抱出街拍照留回忆 即时新闻

面对初生婴儿因病离世，父母如何走出情绪困境是一大难题。英国一对年轻夫妇经历丧女之痛后，选择陪伴女儿的遗体逾2星期才落葬，认为这样可帮助跨过伤痛之余，亦可一同留住美好回忆。

21岁妈妈绍卡奇（Charlotte Szakacs）怀孕20周时，经超声波扫瞄知道女儿埃夫琳（Evlyn）患有染色体异常，导致基因排列出了问题，而且脑部和主动脉弓（aortic arch）发育不全。到女儿去年12月13日出世，体重仅5磅5安士，但由于呼吸道太窄，不能进行心脏手术。

医生指就算埃夫琳手术成功，往后身体亦会出现多重缺陷，绍卡奇与丈夫终同意在埃夫琳出世4星期后拔喉，让她在两人怀中离世。

虽然难过不已，但他们也找到心灵出口，在女儿离世后将遗体存放在善终中心的婴儿床12天，期间如常抱抱已离世的女儿。绍卡奇说：「这对所有人来说，或许不是最好的选项，但对我们来说，家庭时间是很重要的－－如常地抱抱我们的小女孩。」

绍卡奇之后亦将女儿的遗体接回家4天，期间不时一同外出，拍下多张全家福，至上月26日才为女儿举行丧礼，「我有担心过带她回家，因我不知道这样做是否恰当，不过有她身边真是太好了。这不单是对我们，对埃夫琳来说也有个家可以回去。」

绍卡奇说如今仍然难过，但当她知道女儿远离痛苦，总算得到一点安慰。她希望把自己的经历传开去，以帮到更多父母走出丧子丧女之痛。