健康发想·创意上桌 正能量西餐

报道：李毓琪

摄影：骆炜芬

Moulmein Gourmet

地址：No.44, Moulmein Road, Pulau Tikus, Georgetown, Penang.

电话：04-2266512

营业时间：11.30am-3.30pm、6.30pm-10.30pm（每周四休息）

经历早婚，再逢离婚骤变，未达30岁已拥有一名7岁的可爱女儿。丰富的人生阅历早早将朱为任推进社会烘炉，练就他一身生意胆识，餐厅不走高档路线，更拒绝售卖商业口味。

年轻老板骨子里流淌着充满正能量的血液，难能可贵。

数年前开始接触健身，为均衡蔬果肉类，减少淀粉摄取量，朱为任尽可能亲自下厨。后来，其自创的美味西餐在朋友圈子好评如潮，成为开店契机。

Moulmein Gourmet餐厅虽然面向华人禁忌的路口，他却笑言，自己思想开放，真正注重的是食物的灵魂，不是地点所在。即使平日身兼多职，但他办公室位在餐厅楼上，每天检视厨房，品尝酱料，都是必要工作。

饮食概念健康，新鲜食材是基础。Moulmein Gourmet选用纽西兰、澳洲进口的牛肉和羊肉，配料则使用邻里街坊贩卖的有机蔬菜，再混入创意发想的天然调味。

女朋友是建筑师，老板自身又对室内设计略有涉猎，料理食谱菜单之外，装潢建设更是亲力亲为。浅色木质桌椅，墙上吊满个别精致摆设，Moulmein Gourmet的独创性不愠不火，中间一张桌子摆放许多童趣玩具，朱为任笑着表示，自己的顾客经常忙于照顾身边的孩子，无暇顾及进食，他灵机一动，特意购入玩具供孩子们取乐。

游子如我，回过神似地恍然大悟，何以从走进门的那刻就感受到一股自在的家居气息……

冷冻肉雪藏不超过3天

推广健康不遗余力，碰见朱为任驻守在店，他总是不厌其烦向初来乍到的顾客解释Moulmein Gourmet的饮食观念。即便是冷冻肉类，餐厅也坚持置放雪柜不超过3天。

“经常运动健身的人对正确饮食需要有足够认知，当运动结束，吃进去的食物必须确保能被身体完整吸收，如粗粮、新鲜蔬果、天然调味料等，否则运动的成果会失效。”关于运动和食物，朱为任早已悟出一套自然法则。

为免食物失温影响风味，我们抓紧时机边吃边聊。其中，罗勒叶汁煮出的清香米饭获得我们一致盛赞！连连夸奖下，老板露出欣喜表情，随即又正色道：“现代速食文化非常糟糕！市场售卖的冷冻加工食品，包括黄面和米粉，都渗有过多化学添加物，很不好！”

任何话题皆不离健康，足以可见其对纯粹饮食的执着。

挫折经验励志逆境成长

年轻老板看似春风得意，风光背后其实载满励志故事，成长之路不容小觑。

少年成家，女儿呱呱落地，养家糊口的担子变成推动事业的助力，使朱为任不似正常青年爱玩爱疯。从房产经纪做起，肯学又肯拚，业绩一路上涨，他不志得意满，放长目光，将存款投资生意。

生意讲求天时地利人和，缺乏经验致使亏损和挫折接踵而至，偏偏朱为任意志过甚，某次偶然的机缘，又使他跨行成为生意顾问兼策划人。

访问后半段，他晒出年幼女儿的萌照给我们翻看，一脸满足。光鲜有为的年轻外表里，住着的，是身为人父独有的责任与自豪。

1. Beer Batter Fish & Chips – RM15.90

用Anchor啤酒调制粉浆，炸出天妇罗般的酥脆口感，手切薯条更是清爽香口，不油不腻。不似市面上使用冷冻鱼柳，餐厅选择买回整条新鲜罗非鱼，自行去骨切片，不贪方便的心意实属难得。

2. Mushroom Soup with Garlic Bread – RM6.90

不加面粉，改以马铃薯泥自然形成浓稠口感，佐以烤得酥脆的蒜香面包，经典对味。

3. MG Pork Ribs – RM32.90

排骨肉质香酥绵烂，以天然鲜橙及小红莓汁煮酱炮制出味道层次。此外，美国马铃薯蓉细滑有致，可以中和味蕾，完美陪衬！

4. Basil Fried Rice – RM22.90

老板发挥巧思，推出以罗勒香汁浸米煮饭的特色饭食，不仅青粒饭珠赏心悦目，罗勒清香更是持续在嘴里焕发余味！自家处理的炸鸡扒以肉桂、红椒粉、小银鱼及蛋液等腌制入味，肉感软嫩厚实，分量过于庞大是唯一可以挑剔的理由。

5. Spakling Pompela – RM12.90

纯正柚子气泡水，强调天然无糖，混入少许橙汁提升口味，甜香之中夹带柚子皮的微微苦涩。

6. MG Tornado Meat Loaf – RM22.90

老板费心创新的料理之一！猪肉丸子挖空，搭配自煮茄汁意大利面，酸甜可口，十分耐饱。配角萝卜丝不嫌麻烦提前焯水，去除生味之余亦非常容易入口。

7. Quesadillas – RM10.90

面筋口感充满韧劲，内馅是清爽Tuna，涂抹少许微微带辣的番茄酱，既新鲜又开胃，深受本地食客青睐。

8. Homemade Pear Drink – RM8.90

罕见于槟岛餐厅的蒸梨果汁，添入枸杞子、白木耳、杏仁片自然搅和，散发迷人的清新滋味，颇具养生价值。

9. Homemade Oreo Ice Cream – RM3

自制雪糕奶油味重，小小一份已令人满足。

价格仅供参考