我的贵人读者 微风

文：欧芙伶

写作的岁月里，我下笔的时候常不知道读者在哪里，也不知道会不会有人看，但是年深岁月的写下来，有一天，你会遇到他们。他们用一个让你感动的方式回报你。

读者看到《贵人是圆的》出版资讯，在脸书给我私讯，谢谢我这些年陪他们走过，其中有一位吉打的读者，把当年我写在《风采》杂志的专栏都完好保存，原来她姐姐嫁到英国，每一期她都剪报寄给英国的姐姐。后来我们在吉打遇上，知道我没有保存，就把正版的给我，她自己复印一份。她说，作者收正版的更具意义。她说这份剪报已经旅行一圈回到她那里。感谢这样的因缘。感谢遇到她。

还有一位中国报的读者，当时我在《中国报》写专栏，他每天读报时，都剪下来，看到他传过来一片墙似的剪报，心中很温暖。

也有读者看到《贵人是圆的》的出版消息，私讯说我出版书，一定要支持我。她说，感谢我当年的文章陪她走过那段伤感的岁月。

每天都是累积的因缘，在我写作生活里，我不知道他们在哪里，有了脸书后，才知道他们都是我最美的因缘。

他们感谢我，其实我更要感谢他们鼓励了我，这些年没有嫌弃我，愿意好像家人一样的包容我不同时期的作品，从青涩到现在中年时，比较算是有一些体验。

我的贵人读者，包括在看着这篇文章的你们，都是我贵人因缘里的一份子。

也许有一天我们会遇到，在某一个善的场合。期待。