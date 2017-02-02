人资部长：签署谅解备忘录 确保退伍军人收入稳定 国内新闻

（吉隆坡2日讯）为帮助低收入群体的退伍军人习有一技之长与提升知识，隶属国防部的大马退伍军人协会与隶属人力资源部的人力资源发展有限公司签署《退伍军人经验认可谅解备忘录》（RPEL），为退伍军人提供培训与课程，以确保退伍军人能够有稳定收入。

人力资源部长拿督斯里里察烈今日在见证签署这项备忘录时指出，为了帮助国内低收入群体（B40）退伍军人能够拥有稳定的收入，即每个月能够获得约3900令吉的薪金，该部与国防部合作，推出“退伍军人经验认可”计划，只要参与该计划的低收入群体退伍军人，就能够持有一纸证书。

“这项计划能够让退伍军人习得一技之长，也可以增添他们的知识与经验，并且进一步增加他们的收入，减轻其经济负担。”

他说，截至目前，已有150名合格退伍军人登记表示愿参与这项计划，而该部预估，这项计划的首阶段将会有600名退伍军人报名参与。

“在获资格前，他们需接受相应的培训，而‘退伍军人经验认可’现有的10大领域包括汽车、电器，电子及电脑系统等，我们放眼在今年杪能够有至少1000名的退伍军人参与这项计划。”

另一方面，国防部长拿督斯里希山慕丁则表示，这项计划是完全因应国家蓝海策略（NBOS），且目标是在2020年时，贡献35%的退伍军人成为本地熟练技职人员。

“通过‘退伍军人经验认可计划’，能够让低收入的退伍军人获得第4级大马技能证书，借此认可他们的经验，知识与技能，在日后获得更好的就业与升学机会。”

“福利是国防部2017年的5大核心之一，而推出‘退伍军人经验认可计划’就是其中一个福利。”

出席这场签署仪式的包括国防部副部长拿督威拉佐哈里峇哈伦、人力资源部副部长拿督斯里依斯迈阿都慕达利、国防部秘书长拿督斯里阿都拉欣、人力资源部秘书长拿督斯里阿德南与大马退伍军人协会主席丹斯里莫哈末安华。