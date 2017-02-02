旺吉辇自由出入境若重新开放 移民局将更严厉把关 北马新闻

（加央2日讯）大马移民局总监拿督斯里慕斯达法阿里说，若玻璃市州马泰边境旺吉辇自由出入境的措施重新开放，移民局会更严厉把关，加强边界执法。

无论如何，他说，重新开放与否的决定权在于内阁、以及由副首相拿督斯里阿末扎希领导的内政部，并非移民局。

他表示，虽然各方要求重新开放该自由出入境措施，以带动当地商业活动，不过基于马泰边境的安全问题，该措施多次被冻结。

慕斯达法周三下午在旺吉辇清真寺出席“统治者与移民局维护国家主权、安全及社会和谐”骑脚踏车活动后，在记者会上这么说。

玻璃市王储端姑赛菲祖丁、各政府单位主任或代表也参与活动，一起关怀当地弱势人士及巡视边境执法单位的工作。

旺吉辇自由出入境措施自2015年4月1日起冻结，欲出入该关卡的大马公民及外国人，都必须持有边境准证及护照。

包庇滥用工作准证外劳 雇主将受严厉对付

另外，慕斯达法阿里提及，任何雇主包庇那些滥用工作准证入境，从事不道德工作的非法外劳，将受到当局严厉对付。

他指出，移民局日前在槟城及亚罗士打，分别逮捕62名涉嫌卖淫的外国女子。