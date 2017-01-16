被快递员掌掴狠踢 女美发师臀部裂开淤青 国内新闻

（新山16日讯）疑快递员不满遭质问包裹迟送原因，一怒之下殴打及脚踹女美发师，导致后者左臀部裂开，事发2个月后，身上留下蜈蚣般的伤痕，至今仍隐隐作痛。

34岁江玉君今日在行动党彭佳兰岭丁州议员邹裕豪陪同下，在记者会上说，该事件于去年11月16日下午5时许，在淡杯的一栋公寓楼下发生。

她说，事发前，她发现该快递公司一周前在其信箱留下包裹通知单，于是致电快递公司，对方表示将在3天后送上包裹。

当天，她接获通知取包裹时，质问快递员包裹延迟原因，疑引起后者不悦，下车怒推其额头，并在她自卫之时，遭对方一脚狠踢倒地和赏了一巴掌。

“这造成我左臀部出现约12公分的伤口，还血流不止及出现一大片淤青，现在也留下了一道如蜈蚣般难看的伤口，洗澡时还隐隐作痛。由于无法坐与站，就休息两个星期，无法工作。”

案发后，她即刻报警，翌日也到快递公司投诉，被告知该名快递员已被开除。

“我听说这位快递员态度不好，已被很多人投诉。”

事主已委托律师向该快递公司索赔，也亲自写信向该公司投诉，而该名快递员也在刑事法典第334条文（受激怒而伤人）下被控上庭。

事主希望公布此事，以免有下一位受害者遭殃。

“我长这么大，没想到会被人这样对待，我希望可得到一个合理交代。”

邹裕豪也现场联系快递公司负责人，询问该公司目前处理进展，对方表示需要咨询上司后才可回复。

他也联系警方，后者告知此事已提控上庭，该名快递员也已遭罚款。

邹裕豪认为，口角虽难免发生，但不应发生打人事件，相关公司要检讨其管理与员工培训。出席者包括邹裕豪办公室助理周玉英。