怡保半截人冯秀珍 推介亲手炮制家乡咖喱酱 国内新闻

（怡保16日讯）怡保“半截人”冯秀珍，周一满脸笑容的坐在电动轮椅上，在马来西亚国际职业妇女协会怡保分会理事协助下，推介由她亲手炮制的“家乡咖喱酱”、“姜汁调料”以及“甘榜马来煎”3道食谱，落力为下半生展开自力更生的路而自强不息。

现年51岁的“半截人”冯秀珍，因为发生一场意外导致她变成瘫痪的病人，更锯断双腿，成为一名“半截人”，过去由其胞弟制作的一辆四方木箱型的手移推动车子上，“趴着”渡过20多年的日子，但她没有为失去双腿的煎熬又坎坷的人生感到悲伤，反而对生命秉持要“活出精彩”人生！

乐观的冯秀珍，今天是坐在由1位新加坡人捐赠的电动轮椅上，在推介礼上接受报界访问时认为，与其等待要求善心人捐献财物，不如学有一技之长来得更实际，可以当作谋生的技能。

冯氏披露，她从儿时11岁开始，便是“一家之煮”，下厨为当割胶工人的双亲及7个兄弟姐妹（包括她）烹饪饭菜，造就了自己在未来打好煮出“拿手好菜”的基础。

在7兄弟姐妹排行第4的她说，在一个机缘巧合之下，即于去年参与国际职业妇女协会怡保分会举办的活动，过后多位理事前来探访其怡保住家，并品尝她炮制独门配方的好味道咖喱鸡后，因而协助她推销这门“家乡咖喱酱”市场生意。

她披露，目前每天批发100包包装“家乡咖喱酱”供应给市场，家乡咖喱酱由她一手包办烹煮，而其哥哥及女儿冯秀萍（19岁）及1名巫裔助理则协办负责包装。

她披露，在华人新年来临期间，将会增多包装“家乡咖喱酱”的分量，以便迎合市场。

她说，随着“家乡咖喱酱”之前推出市场后，今天也同步推出2道“姜汁调料”及“甘榜马来煎”食材，并计划在未来能把家乡食材的包装设计更美。

蔡宛君：帮助弱势群体

国际职业妇女协会怡保分会主席蔡宛君表示，该会是一个帮助弱势妇女及儿童的组织，希望协助冯秀珍推销“家乡咖喱酱”赚取家计，目前已卖出1000包。

她说，公众人士如欲购买冯秀珍炮制的3道食谱，可分别到安邦的余合饼家或九洞美鲁谷高尔夫球及乡村俱乐部购取。

她表示，“家乡咖喱酱”售价每包价格是12令吉50仙、“姜汁调料”是8令吉以及“甘榜马来煎”为5令吉。

另一方面，马来西亚国际职业妇女协会基金也赞助7000令吉，提供冯秀珍创业做生意，并由蔡宛君移交这笔款项。