警取缔飙车活动 起9摩托车1复制宝马 北马新闻

（北海16日讯）武吉阿曼及威北警方携力展开取缔行动，于周五晚至周日午夜在北海外环公路打击飙车及防范罪案，成功取缔飙车活动，将9辆摩托车及1辆复制宝马房车带回警局查办。

威北警区主任阿兹米助理警察总监在周一下午的发布会上透露，警方将10人扣查，其中9名涉及飙车活动（包括一名在籍学院生），另一遭扣查者是驾驶复制宝马房车者。

他称，警方在周五晚11时许开始展开取缔行动，凌晨1时45分发现一辆驶入峇眼亚占休息站的白色宝马行迹可疑，向陆交局查询后发现有关车辆注册号码的路税经在2016年11月24日到期。

“在等候约15分钟后，一名巫裔青年趋前取车，警方人员表明身份，该巫裔青年带领警方人员查看车镜前写着2017年11月24日到期的路税，但经车身引擎号码对证之后发现有关记录不存在，而有关路税也属伪造，因此警方将宝马充公，有关巫裔人士(26岁）也因涉及使用伪造证件及路税而遭警方扣查。

阿兹米表示，该辆复制车相信源自邻国新加坡，警方将继续调查是否涉及偷车集团或与失车案有关。

他提及，警方也在上述的取缔行动中将9名涉及飙车活动的青年扣查，并连人带车押回警局；涉及飙车活动的青年年龄介于17至25岁，其中1位是17岁的在籍技职学院学生，余者有工作。

“今次取缔行动共有20名警官及警员参与，警方亦针对项各种违规事项发出18张传票。”