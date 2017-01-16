梁荣光：峨仑火灾 愿助4户原址重建家园 北马新闻

（双溪大年16日讯）吉打州行政议员拿督梁荣光医生指出，峨仑火患4华裔同胞若欲在原址重建家园，他将竭尽所能给予协助。

他说，欲申请重建家园必须与有关当局反映，如果灾民要重建，他将会协助到底，梁荣光是于周一下午前往峨仑甘榜双溪依姆灾区慰问灾民及移交救济金仪式上，这么表示，他也当场以个人身份拨放救济金予受影响灾民。

他表示，吉打福利局官员事发后已前往灾区调查，近期内将发放基金协助减轻灾民生活负担。

郑碧珠：寻获2000现款

灾民郑碧珠周一下午在烧毁的住家房间内，意外寻获2000余令吉现款。

她说，这笔款项是儿子给她作为准备新年佳节用品的款项，因此她特别小心的保管。

“我原本以这笔款项已被化为灰烬，但我于今午重返住家寻找时，意外寻获这笔款项，虽然这些纸纱已部份被烧毁，但希望国家银行允许兑换新纸纱，让我及家人可以庆祝新年。”

一个以峨仑选区协调员拿督梅振仁局绅为首的救灾委员会也即席成立，并于即日起开始接受各区赈灾。

梅振仁说，这起火患造成20华印裔人士受到影响，该委员会将投入运作至2月1日，有意给予捐助可与他或峨仑村长邱财德（019-4471080)取得联系，或把支票汇入丰龙银行峨仑服务中心的户头“Pusat Khidmat ADUN Kawasan Gurun（32000006624）”。

他表示，当地4个单位将于本月19日联办一项活动，并将会宣布通过一项爱心筹款活动给予协助。

救灾委员会顾问团包括日莱区国会议员拿督斯里惹米基尔，峨仑区州议员兼吉打行政议员拿督梁荣光，马华日莱区会主席范庆洲。

至于加入协助赈灾的团体，包括峨仑德教会紫津阁、峨仑佛教会、峨仑福德祠、峨仑夜间巡逻队、峨仑村委会、人民社警及圣约翰救伤队等，他希望地方上有更多单位加入，大家一起发挥加大力量来协助不幸的灾民。

峨仑佛教会响应赈灾号召，移交2000令吉予救灾委员会。

该会主席郑亚历代表移交款项予梅振仁，陪同者包括福利主任刘汉珠及副主任陈淑卿等。