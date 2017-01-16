首相盼吉国阵立下目标 赢逾10国席保住州席 北马新闻

（亚罗士打16日讯）首相拿督斯里纳吉希望吉打州国阵政府能够在来临的大选中立下目标，赢取超过10个国会议席，并在现有的州选区保持州议席数量。

首相说，2017年是重要的一年，即兑现大选宣言年，希望吉州国阵政府专注于兑现大选宣言、选民登记及增加党员方面的工作。

也是巫统全国主席的首相纳吉说，吉打州对于国阵相当重要，希望国阵依然能保住吉打州政权，因此促请党员团结一致达成共识，以应对来临的大选。

吉打州务大臣政治秘书拿督赛夫哈兹兹是于周一下午在记者会上，向媒体发表首相会见吉打州巫统联委会及3大臂膀，在进行的闭门会议上所发表的谈话。

也是吉打巫青团团长的赛夫哈兹兹表示，首相也提及一个党若出现分裂或意见不和，这可让政敌有机可乘。

他说，今日的会议进行顺利，州党各区会代表都表现出最好的精神与党主席会面。

首相拿督斯里纳吉今日（16日）到来吉打州展开为期2天的官访活动。

首相于下午约3时45分抵达亚罗士打苏丹阿都哈林机场后，便前往TH酒店暨会议中心会见吉打州巫统联委会及3大臂膀并进行闭门会议。

这项闭门会议长达1小时，出席的巫统领袖包括吉打州务大臣皇室拿督斯里阿末巴沙、教育部长拿督斯里马哈兹尔等人。