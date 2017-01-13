母爱子心切汇款还债 阿隆否认仍上门骚扰 国内新闻

（吉隆坡13日讯）母亲爱子心切，在没有见过追债大耳窿的情况下汇款还钱，结果却遭大耳窿否认，上门贴纸和泼漆追债。

来自蒲种新村的曾美莲（51岁）不堪日夜遭大耳窿恐吓及追债，今日向蒲种14哩新村联邦村委会秘书刘有福求助，希望有关的大耳窿可以现身解决问题，而不是在背后做小动作追债。

曾女士说，25岁的儿子于去年开始向大耳窿借钱创业，但是却遭大耳窿诈骗，反被骗了约3万令吉的手续费，结果为了手续费向另外大耳窿借了8000令吉。

她说，儿子借8000令吉后，家人替他还了1万3000令吉，岂料儿子又再向另名大耳窿借5000令吉，最终又还了6000令吉给大耳窿。

“原本以为通过警方的协助还钱给大耳窿会解决所有的问题，但是有关的大耳窿却否认，于去年8月开始上门及到店追债和泼漆，分别3次贴纸和2次泼漆追债。”

她说，针对大耳窿不断的上门骚扰，家人前后5度向警方投报，但大耳窿还是为了6000令吉的债务，于去年12月29日凌晨2时到店内第二次泼漆。

“儿子借的钱我们已经还了，但他们还是没完没了追债，严重造成心理压力，所以今次决定向村委会求助，要求有关的大耳窿现身解决问题。”

村委员秘书刘有福促请有关的大耳窿现身解决问题，不要再上门骚扰曾女士和家人，村委会都会给于曾女士协助。

同时，他也劝请村民不要随意向大耳窿借钱，更不要轻易相信大耳窿的话，在还钱时最好有文件证明，避免通过银行汇款还钱而遭到大耳窿否认。