美国12岁女疑遭亲戚性侵 网上直播上吊亡 国际新闻

（华盛顿13日综合电）近年社交网上掀起一股直播热潮，不少平台已增设此功能，吸引一众网民直播分享日常。美国乔治亚州一名12岁女童，日前怀疑遭亲戚性侵后萌生死意，竟在网上直播上吊自杀。警方接报时已立即前往女童家中营救，可惜女童已死亡。虽然片段内容令人不安，但当地警方表示，他们无法阻止片段流传。

12岁的戴维斯于去年12月30日晚开启直播，向网民表示自己惨遭一名家庭成员性侵，数分钟后自行走到住家后院，爬上大树上吊自杀。警方在当晚接报后立即赶赴现场，试图挽救戴维斯性命，但可惜到达时发现她已身亡。全长20分钟的片段事后虽然已被移除，但仍在网上流传。

警方表示，片段流出后接获无数举报，要求尽快撤下网上片段。但在通知数个分享网站后，对方均以法例为由拒绝，警方与戴维斯家人尽管希望片段减少流传，对此亦无能为力，表示现正调查戴维斯的自杀原因。

戴维斯去年12月27日的网志透露，曾遭受一名男性亲人性侵，指对方“企图强奸我”，并遭皮带抽打，表示自己情绪非常低落，更提及多种自杀办法。据悉，戴维斯曾警告涉案男子不要在年轻家人面前作变态行动，但被对方叫她吊颈自尽。