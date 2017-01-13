川童遭充气城堡“吃了” 遗体两日后发现 即时新闻

（成都13日综合电）四川省南充市高坪区龙门镇7岁男童李紫龙上周六下午5时许，独自在广场玩耍后失踪，引发当地舆论关注。两日后，小龙的遗体在一个已放气的充气城堡内被发现。经查，经营涉事充气城堡的商户，事发当日为城堡放气时，未有发现小龙仍在城堡内，结果小龙被困在城堡内窒息身亡。目前，涉事孙姓商户已被警方控制。

事发于上周六下午5时许，小龙向祖母表示要到广场玩一会，小龙的祖母想到广场离家很近，遂答应小龙。未料小龙祖母煮好晚饭后，发现小龙仍未回家，遂四出寻找，但不果，便到派出所报警求助。

事后，小龙失踪的消息在网上广为流传。经营充气城堡的孙某翌日晚上看到寻人启事后，发现事发地点正好位于自己经营的位置，便慌张出门来到广场，打开已放气的充气城堡，结果发现小龙的遗体，便报案自首。

警方事后分析，小龙在充气城堡放气过程中，未有及时逃出通道，结果通道最终“关闭”，而小龙亦被困通道内窒息而亡。据称，充气城堡的制作材料厚重，一旦放气，其材料便会紧贴在人的身体上，一名7岁男童被卷入其中很难逃生。警方认为，事件是因充气城堡负责人疏忽大意造成，属过失致人死亡。