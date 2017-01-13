情侣档毒贩武装化 自制炸弹保“生意” 北马新闻

制毒集团为了保护毒品“生意”，竟然管式自制炸弹。

警方起获价值3200令吉的毒品及制毒工具。

蔡义来表示，警方在锯开水管后，发现藏在里头的炸弹。

（槟城13日讯）贩毒集团武装化，以自制管式炸弹保护“生意”。

一对居住在高渊的情侣档制毒集团为了保护自己刚建立的毒品勾当，竟在租凭的住家内自制管式炸弹，所幸遭警方侦破，并起获4个管式炸弹及价值3200令吉的毒品。

槟州总警长拿督威拉蔡义来总监周五召开记者会，宣布威南区刑事调查组警员于周四上午11时许，在高渊一个住宅区住家捣破该制毒集团，逮捕1名34岁华裔男子及1名42岁华裔女子，并在住家院子范围内的一个2.66米长的塑料水管内发现4个管式炸弹。

警方也发现遥控器、电板、8颗散弹枪子弹等炸弹制作原料及工具，同时亦起获一把虎爪刀。警方调查显示，该集团已活跃将近6个月，而男嫌犯供认他制作炸弹的目的是为保护毒品生意。他表示，警方鉴于在毒品案件中出现炸弹是极其罕见，因此非常重视这个案件，会继续深入调查炸弹的用途，并追查是否有其他同党涉案。

他表示，警方目前已将炸弹存放在安全地点，并等待拆弹小组在下周检测该批炸弹的威力及成分，同时进行控制爆炸（control explosion）来拆除炸弹。据记者探悉，该批炸弹已制作完成，属于可遥控引爆的炸弹。

男嫌犯目前已离婚，如今无业，并有6项犯罪记录，其中5项为毒品罪案，1项为偷车罪；女嫌犯则已婚，也是无业，并无犯罪记录，警方相信2人为情侣关系。2人尿检均呈阴性反应。

警方将援引1952年危险毒品法令39（2）、12（2）条文、1952年毒药法令9（3）条文、1958年危险武器、爆炸物及侵蚀物法令、1960年军火法令第8（a）条文、1957年爆炸物法令第8条文调查该起案件。

这个贩毒集团的炼毒厂，并不如一般大规模的炼毒厂，而且嫌犯使用的制毒器具简陋。

蔡义来透露，2人所制作的毒品品质较差，因此相信是用来应付本地市场的廉价毒品。此外，2人的制毒工具简陋，不如一般的制毒工厂，相信2人只是使用土法炼钢的方式来制作毒品。警方在嫌犯住家内共起获12.65克海洛因、18.35克K他命、3.26克冰毒、24颗迷幻药及1公斤的咖啡因，市价约3200令吉。

警方也起获用来制做迷幻药的模组、电子秤、锤子等工具。