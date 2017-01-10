引起丹绒武雅居民反对 2校园电讯塔终拆除 北马新闻

（槟城10讯）丹绒武雅两座多年来引起居民反对的校园电讯塔终在州政府指示下在开学前拆除，让居民放下心头大石。

日落洞中小学 电讯塔仍存在

尽管如此，原本在开学前要拆除的日落洞国民中小学的校园电讯塔，依然存在，引起居民不满。座落在丹绒武雅国民型中学以及联邦政府特殊学校（中小学）的校园电讯塔，在3年前即招来居民签名反对，当时槟州地方政府委员会主席曹观友也发文告指示，居民反对的校园电讯塔须在30天拆除。

丹绒武雅巩固花园住宅区居民林佳燕指出，在特殊学校的校园电讯塔在上个月学校开学前拆除，整座电讯塔已“连根拔起”，对此她表示感激曹观友言而有信，俯顺民意拆除引起居民争议的校园电讯塔，至于丹绒武雅国民中学的校园电讯则于隔天遭拆除。

拿督彭永添为首的该区居民，感激各方包括曹观友及槟州电磁辐射公害防护协会等从旁协助。

另一方面，对于日落洞国民中小学校园电讯塔却未能如期在开学前拆除，居民陈玉燕指会向曹观友了解，同时会联络市政厅执法组跟进情况。

此外，爱莲玉哈密甘国民中学校园电讯塔也同样被居民反对，居民林有新指出，他们同样在3年前已签名要求拆除校园电讯塔，可是他们在呈交居民联署签名后，却一直等不到市政厅给予任何的讯息。

“我们原以为只要居民反对，州政府即会指示拆除，可是上周却接获曹观友助理来电告知哈密甘中学的家协已改变初衷，接受校园电讯塔的竖立。”

对此，他指曹观友的文告已清楚说明，只要居民反对，校园电讯塔即必须拆，为何对方助理却以家协已改变立场作为校园电讯塔未拆的根据？他将针对此事要求曹观友遵守其原有的承诺，而不是选择站在电讯公司的利益，罔顾居民的健康安全。