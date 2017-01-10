王赛之：无能力抚育孩子 单亲妈可求助福利局 国内新闻

(怡保10日讯)首相署国民团结事务特别顾问拿督王赛之劝请妇女，尢其是单亲妈妈，如果认为自己没有能力抚养及照顾孩子，可向社会福利局求助，勿以本身的方式如将孩子独留家中，因为这些无心过失可能酿成悲剧，或是抵触条令。

“单亲妈妈不易为，但是勿因自己的无能为力和疏忽，让孩子曝露在危险中。她们任何时侯皆可求助福利局，以让当局作出最好的安排或协助。”

也是马华妇女组兼霹雳州妇女组主席的王赛之，在马华霹雳州联委会为一项风水讲座会主持开幕后，在记者会上受询芙蓉淡边一名3岁孩童日前被人发现独留家中一事，如是回应。

她说，目前社会福利局已介入调查，并将孩童送往淡边医院接受治疗。

她认为，如果有人认为无力抚育孩子，可向福利局求助，包括在该家长的允许之下，交给其他的家庭领养孩子，或是提供其他安排。

不能剥夺孩子公民权

另外，对于一些父母没有替孩子申请报生纸以致孩子变成无国籍“人球”，王赛之说，这是必须给予关注。

她提醒要为孩子申请成为大马公民，只需任何一方即父亲或母亲是大马公民，而将来孩子就能申请大马卡及享有医药或其他的福利。

她强调，孩子是无辜，不能因为家长的疏失而剥夺孩子享有的公民权利和福利，所以如仍有孩子未有身份证明，有关父母应尽快向当局求助。

她说，有些无辜的孩子被抛弃，因为没有与孩子身世相关的文件，以致孩子长大之后，有者因而无法办理大马卡或丧失入学资格，所以应附上身份证明。

在场者包括马华霹州妇女组署理主席蔡依真，副主席陈德银，组织秘书冯秀英，州稽查关凤珠等人。