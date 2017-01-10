重回已聆听民声州选区 曹观友确保问题解决 北马新闻

（槟城10日讯）槟州政府聆听民声已经来到第六站，槟州行政议员曹观友说，会再度重回已进行聆听民声的州选区，以确定之前提起的问题已经解决。

曹观友说，首个进行聆听民声计划的是双溪槟榔州议席，是于去年8月进行，至今已经有4个月时间，因此计划再度回到该区，以视察之前所提及的问题是否已经解决。“虽然很难达到十全十美，但是我们尝试做到最好，并且聆听民声，以便能让民众看到改变。”

他今天完成垄尾选区聆听民声活动后向记者这么表示。他认为，在聆听民声时，也是在学习，因为很多政府部门及单位的官员会一同巡视，因此可以从中知道一些条规。“比如，发展商必须保留一些地段作为河流保留区，以方便水利灌溉局在未来进行河流管理工程。”

他说，按照计划会走遍19个州议席，一些地区会由槟州首席部长林冠英率领。

垄尾一天时间走透透

垄尾是全槟最大的州选区，曹观友及垄尾区州议员杨顺兴用了整整一天的时间走透透。曹观友说，该区是全槟拥有高楼最多的州选区，面对很多高楼管理问题以及低收入一群，因此趁着这次走访垄尾区，能更了解该区居民所面对的问题。

他说，垄尾区组屋密集，以可负担房屋及中廉价屋为主。

“槟州在近40年才有高楼建筑物，当分层地契问题解决后，逐渐面对管理维修的问题。现在很多高龄组屋面对升降机及蓄水池的问题，加上面对管理费不足，管理层无法及时维修损坏的设施。”

他说，州政府提供“80：20廉价屋及中廉价屋维修基金，比如垄尾山庄，该处共拥有4座组屋，7个升降机，所需的维修费高达150万令吉，因此需要等待有关委员会的批准。”

他在巡视最后一个地点时打趣的说：“也希望林冠英能聆听我们的心声，批准该组屋的维修申请！”

杨顺兴：约6维修基金获批准

杨顺兴说，该区选民达4万2000人，居民相信有超过10万人。约有10个组屋单位申请维修基金，大约有5至6个申请已经获得批准，其中以提升及更换升降机，和蓄水池的工程比较多。

他说，垄尾近年来发展迅速，有很多搁置多年的工程进行复兴，而且开辟新的路段，在湖内更拥有游泳池。“未来，在树胶厂原址将建有学院、医院及购物中心，相信未来的垄尾将会发展蓬勃。”

伯力沙社区公园 或增设公厕凉亭基设

发林新市镇伯力沙社区公园（Taman Beriksa）或会增设公厕、凉亭、垃圾桶及运动器材。

作为该区主要绿肺的伯力沙社区公园，每日都有很多民众使用，尽管占地5英亩，但是没有公厕及凉亭设备。曹观友率领杨顺兴等人巡视后，公共服务局主任慕克勒说，基于人民提出要求，因此会在近期会议上研究，以确定该区是否适合增设公厕等设施。

此外，曹观友在巡视刘玉水花园时指出，槟州水利灌溉局将拨出由州政府提供的发展基金约20万令吉，以巩固刘玉水弄浪河河堤崩塌处。“该崩塌处有30米长，是因为去年10月份豪雨后而崩塌，不过该区没有引起水患，因此并没有优先处理。”

另外，南山咖啡厅有意申请美化店旁的河堤，不过，基于其中一部分属于双威控股地段，因此曹观友说，这项建议必须待发展商申请发展图测后，才能做出决定。

该发展商总经理林明豪说，该块土地将设有购物中心、商店、学院、2座公寓及医疗中心，计划会在2月份提呈发展图测。

此外，曹观友一早到湖内丽山美组屋巡视，勘察该组屋因豪雨面对水灾的问题。“英达丽水排污厂设在该组屋内，因此一旦豪雨就面对排水问题而造成水灾，因此特地安排英达丽水代表前来了解，日后双方可以联络及商讨解决问题。”

曹观友及杨顺兴也移交尿片予贫穷家庭：慕尼亚潘（37岁）。曹观友说，对方3名孩子都是特殊人士，长女先天性没有肛门，因此必须从肚腩插管排解，并且要控制饮食以及更换纸尿片。