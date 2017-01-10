教长：减低工作负担 教师只需用两种系统 国内新闻

（布城10日讯）教育部长拿督斯里马哈兹尔说，今年开始，班主任及教师只需使用学生资料数据库应用程式（Aplikasi Pangkalan Data Murid，简称APDM）及校本评估（PBS-Offline），以减轻他们的负担。

他说，涉及学校运作的应用程序如教育信息管理系统及线上登记系统，将由受委的教师负责，例如负责资料的老师及考试秘书。

“我们要马上解决老师所承担工作和责任的问题，因为老师需要集中教学工作。”

马哈兹尔周二发表新年训词时说，教育部已经拟定教师专业发展蓝图，作为提高教师的竞争力及潜能方面的指南及鼓励。

针对校本评估，他说，今年开始，初中三评估成绩将和校本评估、心理评估及体育与课外活动评估，印在同一张表上。

他说，之前初中三评估和其他评估分开印刷，导致社会过于注重学术成绩，不注重其他评估。

“曾经有人来见我时说，他的孩子在初中三评估获得9个A，当我问他其他评估成绩时，他回应说他只是带那张成绩，这是因为没有这种意识。”

“如果不这么做，我们将会回到以学术为主，一直到以后都会是以考试为主。”

询及今年的学生援助，他说，教育部提供19项援助，共30亿5900万令吉，去年是20亿6400万令吉。

针对师训学院被指将关闭课题，他说，27间师训学院当中，只有11间将逐步转为其他教育学院，以善用基本设备。

马哈兹尔指出，部分师训学院学生少，导致校园内部分建筑物空置。

“一些将改为技职学院及工艺学院，不过这需要时间，我们并非马上关闭。”