涉收贿15万 土地局官员不认罪 国内新闻

（新山10日讯）56岁新山土地局助理官员因接受15万令吉贿金，今早在新山地庭面控。被告不认罪，以3万令吉保释金、一名担保人和扣押护照为条件保外候审，案展2月14日过堂。

根据控状，作为新山县土地局助理官员的阿末伊万（56岁），明知50岁的杜洪宝（译音）与身为公职人员的自己，在几项许可证申请上有关联情况下，仍于去年9月5日，利用哥文茶商业区的艾芬银行个人账户，收取对方15万令吉贿金。

被告行为抵触刑事法典第165条文（公职人员不得接受任何贵重物品或礼物）。在该条文下，罪成者可被判监禁2年或罚款，或两者兼施。

被告听完控状后不认罪。来自反贪会的主控官阿米尔纳斯鲁丁，要求被告以5万令吉、一名担保人和扣押护照保释。不过，被告代表律师阿兹鲁和莫哈末塔美兹求情时说，被告有5名19至29岁子女，妻子没有工作，且在调查期间配合反贪会的调查，要求将保释金减至半和不扣押护照。

法官莫哈末法勿兹最终以被告需缴交3万令吉保释金、一名担保人和扣押护照为保释条件，同时择订案展至2月14日过堂。

被告因涉嫌滥用职权，干预土地局事务及通过转名方式获取土地，于去年11月28日首次被捕后，休假至今。昨日，被告再被反贪会逮捕，并于今日面控。