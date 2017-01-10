4警涉索贿不认罪 律师求情 法官准8000保外 北马新闻

（槟城10日讯）4名警员涉嫌索贿个别要求1000令吉汇款，分别为一名吸毒者换尿及让一名拥毒者脱罪，今早皆遭反贪会提控上庭，4人皆不认罪，其中一名被控者将在10天后结婚。

4名被告为现年28岁伍长阶级的杰菲利阿都拉、28岁一巡警员的莫哈末法力与莫哈末祖基菲利，以及25岁普通警员的再诺阿里菲，于周二上午遭反贪会提控上庭。

据控状显示，杰菲利阿都拉被指于2015年3月1日下午4时40分，身为东北县警区肃毒组警员，向一名女子索贿1000令吉，以作为不对付她的妻舅采取行动，即换掉对方原是呈阳性反应的毒品尿液检验。

至于另3名被告，莫哈末法力、莫哈末祖基菲利，以及再诺阿里菲，则被控于2015年3月1日上午11时45分在柑仔园警局内，与一名尚在潜逃者向一名涉嫌拥有大麻毒品的男子，企图索贿1000令吉，以作为不对付对方采取行动。

4人抵触了2009年反贪会法令第17(a)条文。在此条文下罪成者，将面临监禁最高20年，以及罚款至少5倍的索贿金额或1万令吉，视何者为高。他们否认有罪后，主控官建议每人保释金为1万令吉。

律师巴迪班为他们求情，分别指杰菲利阿都拉育有4名孩子，莫哈末法力是家中经济支柱、莫哈末祖基菲利的妻子没工作需独自承担家庭，以及再诺阿里菲还有10天就要结婚却面对经济困难。

“他们4人都是警员没理由逃跑缺庭，有者育有4名孩子、有者是家中经济支柱妻子也没做工，还有一名警员即将在10天后结婚但却面对经济困难，希望法庭可以减轻他们的保释，以让他们保外候审。”

他也指4被告薪水分别介于1000至2000令吉左右。承审地庭法官罗斯兰哈密批准每名被告获以8000令吉与一名担保人保外候审，案展2月17日过堂，以等待控方移交文件予辩方。