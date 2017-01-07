出动11辆跑车2吉蒂猫真人版 歌台台主大阵仗娶美臀歌后 即时新闻

（新加坡7日讯）出动11辆跑车和豪华车组成的车队赢取新娘，还找到两个吉蒂猫（Hello Kitty）真人版的布偶让花童穿上，歌台台主陈铭志今早大阵仗迎娶“美臀歌后”张婷婷。

划越娱乐制作台主陈铭志（41岁）与婷婷（31岁）三年前谈恋爱，打得火热，同年砸下90万元购入罗央佳丽莎花园的公寓单位，打造未来爱巢。

前年农历七月歌台时，陈铭志在云阴殿的“十二生肖歌台”以99朵玫瑰和一枚价值1万7360元的两卡拉钻戒，在2000名观众见证下求婚，向婷婷求婚成功，今日两人终于修成正果

陈铭志今早动用11辆由蓝宝基尼、玛莎拉蒂、马赛地、宝马等组成的豪华车队，他自己也坐上豪华大房车（Limousine），浩浩荡荡出发到乌杰的丽晶酒店（Regent Hotel）迎娶新娘。

随行的，还包括两个吉蒂猫真人布偶，陈铭志表示婷婷是标准的吉蒂猫迷，他花了一年时间准备婚礼，希望给爱人一个惊喜。

他说，今早心情兴奋和紧张，他凌晨2时多才睡，清晨5时就醒来准备了。去年两人也先后到韩国与法国巴黎拍摄婚纱照，花费超过2万元。

当豪华车队大阵仗从罗央出发到乌节路时，沿途吸引许多公众掏出手机拍下难得一见的场面。

豪华车队浩浩荡荡抵达酒店前，也根据传统猛按车笛，引旁人注目。在吉蒂猫男女花童和新郎一众兄弟的过五关斩六将下，陈铭志终于突破重围走到婷婷面前，揭开面纱亲吻她，场面感人温馨。

陈铭志之前有一段18年的婚姻，并育有16岁女儿和14岁儿子。