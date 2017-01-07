有烧焦味又遇强大气流 虎航被迫急降胡志明市 即时新闻

（新加坡7日讯）空中惊魂40分钟！虎航从台北飞往新加坡的客机不知何故弥漫刺鼻烧焦味后，又遇上强大气流，最后紧急降落在越南胡志明市机场，163名乘客滞留机场9小时。

这起事故发生在昨午3时许，受影响的是从台北飞往新加坡的虎航航班TR2993。

乘客黄先生（26岁，补习老师）告诉本报，他和未婚妻到台湾旅游，昨午1时55分从台北桃园机场搭乘虎航班机准备回国，岂料客机却在3时许出状况。

“机长约下午3时20分广播说客机必须紧急降落在越南胡志明市的新山一国际机场，不久后客机就开始遇到强烈气流，相当颠簸，然后机舱内开始弥漫一股刺鼻的烧焦味，气味犹如燃烧塑料一般。”

黄先生表示，由于不清楚是什么状况，他和其他乘客都相当害怕，甚至有些人还一度担心地站起来，但很快就被空服人员安抚坐下。

“客机后来4时许成功降落，前后历时40多分钟。机长向乘客解释，由于机舱内出现烧焦味，为安全起见必须改道，降落在邻近机场。”

根据视频，机长对乘客的行程受影响致上歉意，并确保飞机已安全，赢得乘客们的热烈掌声。

黄先生表示，虎航最终在今天凌晨1时安排另一架客机载送所有乘客回新，并于今早3时20分左右安全抵达樟宜机场。

乘客申诉，迟迟没人更新讯息，滞留机场时不知所措。

虎航表示，机舱出现烧焦味是因通风系统的风扇故障所致。

虎航受询时表示，客机是因为机舱内出现烧焦味，因此决定改道降落在胡志明市。

发言人表示，经调查后，烧焦味是因通风系统的风扇故障所引起，而问题已修复。与此同时，虎航另安排一架客机于今天本地时间凌晨12时30分将163名乘客送返新加坡，并于今早3时30分安全降落。

虎航对此致歉并澄清，客机没发生火患，事故也和飞机引擎无关。此外，机组人员下机后就积极为受影响乘客准备餐点，以及回新事宜。

“我们非常重视乘客的安全，并竭尽所能确保乘客安全抵达目的地。”