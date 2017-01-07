文：黄泉安

今年度槟岛市议员名单终于出炉，24名市议员经于1月5日在槟州首长林冠英、槟地方政府委员会主席曹观友及槟岛市长拿督芭堤雅见证下，宣誓就任。中文报报道焦点全锁定于首长谏言，相对市议员名单的素质、政见与政绩却不沾笔墨。读到首长演词，苦口婆心提及市议员应具有的3A、3B、3C、3D、3E、3F字母汤式条件，再看到报章杀出“对付失责市议员、别拿了津贴回家睡觉”赤裸标题，这种社会意识形态，令我深思。

2008年大选，行动党竞选宣言把推行“恢复民选地方政府”列为亮点，将“第三选票还政于民”列为口号，转瞬8年，新政蜜月期流逝，至今仍有市议员不必像国州议员每隔5年须还政于民、面对选民民主评估却得以连任8年的怪象，如果现例获得延续，有朝一日，必能突破当年民政党议长丹斯里陈福荣博士连任近20年槟岛市议员的光辉记录。

说良心话，2008年槟州新政府成立以来，曾将恢复地方政府选举机制的法律基础带入法庭程序处理，至终面对法制绝路的挫折，如果林冠英、曹观友因而开始气馁，放弃当年维新论政、革新管治的豪迈情怀，原是情有可原。

所以8年来，槟州政府可以堂堂正正的说，遴选地方政府24名市议员纯是依据《1976年地方政府法令》照章行事，但在执行程序中，是任由执政党挥鞭并内部拟定“固打”名单，宣誓就任仪式也纯属服膺礼仪的剧情需求，只是成果显露瑕疵，造成选民第三选票至今仍是空头支票的定局，而在野政党绝对无法挤入民选市议员行列中。因此，当年崔耀才、西尼华沙干昆仲以在野身份打入市议会的前例，如今已成绝响。

无论如何，在现有的“妥协机制”安排下，行动党、公正党、甚至是非政府组织遴选的槟威市议员人选名单，都是经历各党及各社团组织的基层提名、中层筛选、上层批准的多重步骤进行，因此，批定的24市议员名单，该被视为当下的最佳人选；正也因如此，你民我主之下，纳税的槟岛市民必须全单照收，无可异议。

市民必须全单照收

详看今年度24名槟岛市议员，成员是10名来自行动党，8名来自公正党，2名来自诚信党，而非政府组织市议员则占4名。欣然看到妇女代表率臻达30%，是正面的进展。对于行动党人选逐年逼近陈福荣博士的英雄榜趋势，大家难免要保留，个人感觉到，行动党、公正党用人缺乏维新理念，也暴露人才凋零的潜意识险境。党上层就算过分怜爱部分市议员，大也可以安排一年下车、来年再上的考验，尽量吸纳专业人士出任各小组代理，以免槟州老中青领导陷入断层的劣境。

基于这个理念，我特地上网浏览2007/2008年槟州政府交替前夕的槟岛市议员排阵，当时国阵政府也服膺同样的后《1976年地方政府法令》“妥协机制”遴选市议员，体现执政党固打分配职，以8:6:4:2:1:2方程式，分别交由巫统、民政、马华、国大党、进步党及东北、西南县县长出任。

根据网络资料，2007年民政党6名槟岛市议员排阵有50%新人，纳入许文思律师、涂仲仪医生及工程顾问陈耀峰等专业人士初登场，配合原任市议员郑两明、冯继宗及林建元一起把关。同一年，民政党6名威省市议员固打分配制中也出现50%洗牌，引入新人林文汉医生、及两名商人彭文宗、黄向同上任。这种安排，足见民政党当时培育后进、促进领导层新陈代谢的策略，也是维新思维的体现。

奈何，在历史上，维新运动都是昙花一现的短命鬼，尤以19世纪中国近代史的《戊戌维新》为最，前后103日就告终。当时是清朝光绪24年间（1898年6月11日－9月21日），面对外来势力瓜分中国土地资源的危机，民间朝廷都在寻求变法，由光绪皇帝领导，慈禧太后默许，要在经济、教育、军事、政治和官僚制度的多重层面，为中国开拓君主立宪的新政途。后来变法改革过于激烈，相传维新派建议要囚禁、甚至暗杀慈禧太后，因而惹怒慈禧。结果，维新派首领康有为及梁启超被迫逃入日本驻北京大使馆寻求庇护，而同僚谭嗣同则被捕杀害，光绪皇帝也被软禁于中南海瀛台。维新运动亡灭，慈禧得以重新当政，继续腐败沉沦。

至于后来民间舆论支持孙文、黄兴等人，掀起更为激烈的革命主张，最终废除帝制，建立共和，为新中国铺路，那是后事。但历史最重要的启示，我们要接受维新思维是开拓新政长征的推动力，不使万年社稷大业停滞于眼前。一不小心，维新心死，断层必现，这也是一种宿命，不宜怨天尤人。