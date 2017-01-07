废料载到巴刹停车场丢弃 陈宗兴怒斥承包商不负责任 北马新闻

（大山脚7日讯）建筑废料承包商凌晨把堆积如山的废料载到巴刹停车场丢弃，市议员、巴刹小贩及市民怒斥不负责任！

威省市议员陈宗兴表示，他昨日（6日）上午接到甘榜峇鲁贩商公会主席罗盛泉的投诉，巴刹停车场大型垃圾桶旁，堆积了大量建筑废料。

“相信丢弃者是在凌晨，趁巴刹无人时把废料倒在上述地点。”

他怒斥建筑废料承包商收了钱却不做工，没把废料载往布隆岛垃圾土埋场丢弃，却载到巴刹垃圾桶丢弃，把最后的清理工作由市政局买单。

他说，在进行任何装修工程前，都必需向大型垃圾桶的承包商租用垃圾桶来丢弃建筑废料，完工后再由承包商将废料载往布隆岛垃圾土埋场丢弃。

他不排除丢弃者是大型垃圾桶的承包商，因为平民百姓无法任意的将大堆建筑材料运到巴刹丢弃。

“巴刹的垃圾桶是准备给贩商丢弃垃圾，而非是丢弃建筑材料，同样的，附近的居民也不可把垃圾载来巴刹垃圾桶丢。”

市局有权对付乱丢废料者

陈宗兴说，丢弃废料者已经触犯了1974年道路、沟渠及建筑物法令第47条文，市政府有权开出250令吉的罚单给予乱丢弃废料者。若情况严重，市政局会将乱丢废料案件交由检察司，再由检察司决定是否将丢弃废料者提控上庭。

他补充，甘榜峇鲁巴刹附近装有闭路电视，他已要求官员把闭路电视角度调到拍摄垃圾桶方向，以便早日揪出乱丢建筑废料者。

接获投诉后，陈宗兴也火速安排威省市政局员工前来清理，前后需要动用3趟罗里才把建筑废料清理干净。#