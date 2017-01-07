五天好工作 异言堂

文：李佩佩

看到总公司传来的通告，每个员工都希望传来的是喜讯，五天半制换成五天工作天，这可是许多公司员工引颈长盼的好福利。

曾经因采访接触到一名非常随和的老板，他在公司创立3年后，就大胆施行五天工作制，这亦是政府机构还未推行五天制前，该公司已经大胆启用了五天制系统。

他说，一般上员工星期六工作半天，上午9时上班，一进公司就想着下午1时下班，工作缺乏效率，肯定影响生产力。这倒不如把平日的时间延长，除了提升工作效率，周末也能让员工多休息，或是陪陪家人。

员工周末有充足的休息，星期一上班时就会带着充沛精神做工，员工高兴，公司业务也取得了更好的成绩。听了他这么分析，想想，这倒是蛮有道理。

随着经济增长及好转，人民对生活素质的要求亦变得越来越高，都希望在各方面取得平衡，享受与家人、朋友的欢乐时光，而不是单单盲目工作，只为赚钱、换住宿、填饱肚等等。

大部分的员工都喜欢五天工作天，不过这项福利不是每个领域都可行。有些人会认为，拉长五天工作天的时间，因为赶工每天要加班，导致工作压力有增无减。

大多数员工喜欢五天工作天的原因是更容易管理时间及提升生活素质。但是，五天工作天这政策不是每一家公司都能成功施行。

现时的社会讲求工作效率，与其要求员工“死做烂做”，倒不如设法减轻员工的工作压力令他们工作起来更有拼劲，从而提升工作的素质，才是公司应该深思的问题。

五天制的实施未必对每个领域有成效，好与不好，真是见仁见智了。希望人人都能在生活及工作间取得平衡。