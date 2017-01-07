疑情海翻波 女郎遭砍伤男友被捕 即时新闻

（新加坡7日讯）疑情海翻波，34岁女郎在屋内，右手遭利器砍伤，流血不止，同居的36岁男友被逮捕。

这起惊人血案在周六早上8时11分发生，地点在武吉班让信佳路（Senja Road）第632A座组屋的10楼单位。

据悉，伤者是印族女郎，搬来上述单位已有数年，并育有两个孩子，但邻居从来没见过他的丈夫。

数个月前，男友搬进来和她同居，两个孩子随即被外婆带回去娘家照顾。

此间媒体今早接到读者的热线电话，赶到现场采访时，警方已经将10楼的走廊封锁。

据邻居告诉记者，女郎搬来与男友同居两三个月，两人天天吵架，白天吵，晚上也吵，大家早已习以为常。

这名邻居说：“今天早上，我是在看到大批警察到现场，才知道发生血案。”

据一名邻居说，他看到一名男子被警察押上警车带走，相信就是女郎的同居男友。

据媒体探悉，事发时，有人听到吵架声报警，警方到场揭发这起血案。

民防发言人表示当局过后派出一辆救护车，将女伤者送入黄廷方医院。女伤者送院时，人还清醒。

警方发言人受询时证实这起案件，目前列为以危险武器蓄意严重伤人处理，案件还在调查中。#