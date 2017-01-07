臃肿的公务员阵容 异言堂

文：江振鸿

最近卫生部副部长宣称一旦民主行动党执政中央将大量削减公务员人数，并借此机会呼吁公务员在来届大选支持国阵政府以保住饭碗。

其实，我国臃肿的公务员队伍以致给政府带来了沉重的财政负担已是众所周知的问题，然而这个庞大队伍所带来的选票力量及社会影响，让执政党及反对阵营都不敢小觑。反对阵营虽然批评这个臃肿的阵容所带来财政负担，但却没提出一旦执政后针对此事的对策，只避重就轻地说会严厉对付犯错的公务员。所以就算将来反对党成功执政，臃肿的公务员队伍也将是一道摆在眼前的难题。

也有一些政客把这问题归咎于以非马来人为主的私人界不愿聘请马来人尤其是马来大学毕业生，以致马来人高度依赖公共服务领域里的工作机会。我想只有在私人界和公共服务领域里的管理高层阶级里达成某程度的种族比率平衡，方能有效解决臃肿公务员阵容的问题（以免被有心人士及一些政客种族性炒作和煽动）。

但这其中存有观念和刻板印象及志向的问题。

记得在大学期间，很多马来同学毕业后的志向都是往公共服务领域及政府官联公司发展，原因是稳定的工作环境和良好的福利，加上对私人界以非马来人为主的雇主及管理高层的种族性刻板印象（认为未來发展机会不大）；非马来同学则爱往工作环境也许不夠稳定且高度讲究绩效，但起薪和薪金涨幅都较为高的私人界发展。而非马来人也有对公共服务领域及官联公司里以马来人为主的管理高层的种族性刻板印象（也认为未來发展机会不大，虽然以数据來看，其实非马来人尤其华人在公共服务领域里的录取和升迁率並不亚于马来人）

这种各种族间毕业后不一样的志向造成了一种恶性循环，既在公共服务领域里有越來越多的马来人，获得升迁的机会自然以他们为多；而私人界则以非马来人越來越多，获得升迁的机会自然也以他们为主。这影响了下一批毕业生是否要加入公共服务领域或私人界的决定。

而要改变这种观念和种族刻板印象，则是一项不小的挑战。