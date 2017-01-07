麦当劳清真的背后 异言堂

文：李文兴

上个星期在华裔网友的热门课题是“麦当劳禁止非清真蛋糕”。不否认，麦当劳在发通告时缺乏敏感度，没有谨慎的选择所使用的字眼，引发非穆斯林热议后，麦当劳另外发文告道歉澄清。在商言商，麦当劳都不想失去清真和非清真的市场，对于麦当劳这是它极限能做到的事情，清真条例非它拟定，而是伊斯兰发展局的权限。

其实，大家都知道清真认证在今时今日已变成了一个商业品牌，无论穆斯林或非穆斯林的餐饮大企业都在追随这个潮流，一纸清真认证对他们而言是生意的保障。当年民联政府执政槟州后，也迅速成立清真机构，更划分出清真工业区来吸引外资。这种考量不是宗教，而是投资额及就业机会。

麦当劳这个课题，大家都明白始作俑者是伊斯兰发展局，因为这个局的权限大，整体上垄断了清真认证的标准。然而大马这个多元社会宗教间的对立，导致这种课题很容易的触动非穆斯林及穆斯林的神经线，因此我们在网络上看到是非穆斯林一片谩骂与无限上纲的字眼。

当中，蓝眼的霹雳州议员郑立慷认为追根究底应该是伊斯兰发展局的问题而不应加罪于麦当劳，他随即成为了网友的抨击和围剿对象，也必须面对污言垢语的字眼。不乏在野华裔议员则分享网友抵制麦当劳的图片，同时对支持麦当劳通告的非穆斯林进行标签，总而言之非穆斯林赞成麦当劳的通告是值得惊讶的，问题的争议性不是通告的内容，而是非穆斯林的身份。

一些则以东马的穆斯林可以进入非清真餐馆来强加自己抵制麦当劳的论点是正确的。当引用东马的例子，其实就说明了整个课题的始作俑者是伊斯兰发展局，因为我们都知道该局在东马二州扮演的角色微小。东马能够享有这种“特权”不是因为非穆斯林的人口多，而是自古以来执政者都不以宗教为政治号召。

有网友提出说，麦当劳可以不遵守伊斯兰发展局的指示，以向该局施压。这种情况，只有在所有企业都同气连枝的情况下能达到施压的作用，如果只有麦当劳一家，那它就白白被牺牲了。在商言商，谁愿意因为这样得罪政府当局，往后的营业执照也面对麻烦？

这个课题让我们看出，大马宗教间的问题，就是缺乏了自由讨论的空间，双方极端的行径使欲文明讨论敏感课题的人士都不敢于发声，宗教间的鸿沟也愈来愈大。郑立慷不识时务的提出讨论的空间，就注定他必须面对肆无忌惮的标签和围剿，我们离和谐的社会还有遥远的路途。