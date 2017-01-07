亚洲最健全财政地位 异言堂

文：菁草

一个拥有亚洲最健全财政地位的国家，是多么令人羡慕。

这样的国家，其人民肯定生活在富足安乐中，不忧柴米，不用为三餐烦。

如此国度，简直是人间天堂。

亚洲的确出现了这样的国度，而且就是我国。

这则1960年的报道，其标题就是：

“陈修信指出：

马财政地位

亚洲最健全

负债为世界各国最少”

登在该年6月20日的这则报道，引述了财政部长陈修信(当时还未受封“敦”)在国会发表的讲话。

他说：“本邦的财政地位，是全亚洲之最健全者，不但如此，马来亚所负欠外债数额，是全世界各国中之最少者。”

陈财长是答复社阵万挠区国会议员刘云鹏提出有关我国外债的问题时如是指出。

陈部长说：“如果我们向个别国家借款，当然要遵守一些条件，这就是说，我们须受到该国的某种压力，同样地，如果你向某一个国家所借的钱越多，你受到该国的压力就越大，就举借外债这方面来说，本邦的地位，是全亚洲之最健全者。”

讲到我国的债权国时，陈财长说我国向美国借了总共6千万元，这是在美国发展基金项下的债款。

另外通过英国出口货物担保协议，向英国借2千万元。

两者加起来是8千万元。

另外，本邦向新加坡政府借了3千万元，以“很优待的条件”向汶莱政府借了1亿元。

这4项债款总额应是2亿1千万元才对，可是，在报道中有一段却说“由此观之，目前，本邦向外国所借之款，总共仅8千万元，在本邦公债总额10亿元中，外债仅8千万元，可以说是非常低微之额……”，这段话，就有些令人混乱，或许是当年报道时的一时失误所致。

无论如何，我国当年在与亚洲其他国家相比之下，是举借外债最少的其中一个国家，却是不争的事实。

当然，这种事，早已成为历史。