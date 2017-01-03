主要河流超过危险水平 登丹灾民近6千人 国内新闻

（瓜拉登嘉楼3日讯）滂沱大雨导致登嘉楼与吉兰丹州的水灾灾情一夜间加剧，两州的灾民人数已逼近6000人！

截至周二中午，登州及丹州的灾民人数分别有1712人和4208人，同时丹州两条主要河流水位已经超过危险水平。

水利灌溉局披露，登嘉楼4条主要河流水位已超出危险水平，其中两条甚至已经超出警戒水平，另两条超越警惕水平。

根据当局的网站，即publicinfobanjir.water.gov.my的通报，其中坐落在勿述（Besut）甘榜拉（Kampung La）的勿述河，水位已达23.64米，超出21.8米的危险水平，而位于可鲁亚（Keruak）桥的勿述河水位达36.48米，超出35米的危险水平。

至于另3条河流则是位于乌鲁登嘉楼、龙运（Dungun）和实兆（Setiu），即乌鲁登嘉楼甘榜莫纳隆（Kampung Menerong）的伯兰（Berang）河，水位已达25米超出24.5米的危险水平，而位于龙运瓜拉曾伽宜（Kuala Jengai）的龙运河，水位已达22.21米，超越21米的危险水平，至于实兆甘榜冷甲（Kampung Lengkap）的尼鲁斯（Nerus）河，水位也达21.55米，超出21.5米危险水平。

另有两条超出警戒水平的河流分别是甘马挽（Kemaman）的德峇（Tebak）河（18.36米，超出17.8米的警戒水平）和瓜拉冰（Kuala Ping）的德里望（Telemong）河（19.33米，超出19.3米的警戒水平）。

该网站也披露，龙运河另两个地段的水位也超出警惕水平，分别是巴西拉惹（Pasir Raja）的龙运河，水位已达36.14米，超出36米的警惕水平，而位于日隆雅（Jerangau）桥的龙运河水位也处于10.91米，超出10.9米的警惕水平。

至于处于日底（Jerteh）桥的勿述河的水位也升至10.91米，超越10.90的警惕水平。昨夜连续不断的滂沱大雨也导致多个原已退水的地区，于今早再次面临水位上升的问题。乌鲁登嘉楼和甘马挽的居民也正在迁移至疏散中心避难。

受水灾影响学校增至6所

登嘉楼3所学校今早因为水灾而关闭，导致登州受水灾影响而关闭的学校增至6所。

登州教育局主任沙鲁丁说，上述3所学校是有12名教师和54名学生的鲁布北鲁国小、45名教师及521名学生的巴西阿卡国小，以及25名教师和240名学生的巴当古布国小。

他接受《马新社》访问时说：“上述3所学校原本可以照常上课，不过因为勿述和甘马挽持续下大雨，这些学校今早被迫关闭。”

根据报道，有50名学生和13名教师的双溪拉斯国小、116名学生和18名教师的甘榜勿述国小和27名教师和151名学生的格当国小今天关闭。

另一方面，勿述县教育局主任哈林说，根据观察，巴西阿卡国小附近水位今早升了0.7尺至1.2尺，因此不能开学。

“这是因为该校25间课室当中，有14间课室已经淹水。巴西阿卡国小也是首所在该县中，首个收到停课指示的学校，因勿述河水位上升，淹至学校后。”

他说，目前，日底通往可鲁亚和乌鲁勿述的路段，都因为水灾而受阻，使到5所小学和一所中学的教师们无法前往学校上班。

针对停泊岛国小15名教师因为大浪而无法前往学校，他指出，有关教师仍无法到校。

哈林说，目前没有船只可以载送有关教师到校，因此为了安全，教师受促不要前往学校。“不过由于岛上有两名教师可以教学，所以学校如常上课。”他也呼吁，无法前往学校的教师，向临近的学校报告。