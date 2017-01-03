为开课日注入更多活力 “钢铁人”陪你开学 即时新闻

（吉隆坡3日讯）超级英雄“钢铁人”也一起开学，为开课日注入更多活力！

钢铁人的到来让学生放下忐忑的心情，家长和教师们也顿时变成为小粉丝，争相与钢铁人合照。

位于彭亨州淡马鲁的直落沙登国小今早邀来一名英雄人物——钢铁人，为超过70名的一年级生打造别开生面的开课日。

这名任职于淡马鲁苏丹阿末沙医院工作的职员，花了3000令吉购买钢铁人装甲。

“钢铁人”希望这著名的角色可吸引学生的注意力，放松心情调适第一天的开课日。“今早抵达学校时，不仅吸引了一年级生的注意，连父母和教师也要求与我合照。”

无独有偶，在槟岛的牛汝莪河国小，周二一早也邀来“钢铁人”为神秘开课嘉宾。

该学校校长法鲁斯表示，他在学校假期间突发奇想，希望钢铁人可为学生带来欢乐。

“我在学校假期间看了数部电影，发现超级英雄的出现可娱乐孩子，不失为一个好方法。”，他于是决定租用钢铁人装甲和聘用演员到学校制造惊喜。

“我想一年级生都会因为钢铁人而感到兴奋，这是难忘的一天。”