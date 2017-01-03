关于请客吃饭这件事 异言堂

文：黄婉玮

元旦，免不了饭局、家族、亲友、同事及同窗之间一个接一个的饭局。

有人说餐桌上可以看见一个民族的文化如何，尤其是民以食为天的中华民族从餐桌上的饮食礼仪就可以一探中华民族的思想体系，说来一点也不夸张。笔者近年来最大的体会是从请客吃饭这件事上，见证了华人对传统的长幼有序的坚持，也见证了辈分与社会地位如何影响着整个饭局，从点菜到付账，讲究辈分从长到幼，社会地位则从高到低。

请客付账的人一般都掌握着整个饭局的话题，并成为话题的核心人物，而辈分较高的人一般是座上宾，剩下的依照社会地位的高低排列。社会地位的排列标准一般有一个简易的评选标准，即以经济收入的高低来定。

作为一位还在校接受培养的研究生，笔者经常在请客吃饭的时候可以听见请客的一方说出类似“你还没有出社会赚钱”的话，被对方拒绝了请客付账其实再往前想这样似乎把研究生跟时下流行的“啃老族”并为一列了请客吃饭本是平常事。在不久之前，笔者与多年不见的学姐和学妹先后相聚吃饭。也因为她们已有经济收入而拒绝笔者请客付账，学妹觉得让“学生”请吃饭非常不好意思，学姐更以不让她请客取消聚餐来“威胁”。一度觉得这种学生身份在付账时候最尴尬，所以有时为了不想被别人请客吃饭，宁可不去赴约，当然也失去了可以相聚的时光。

记得在多年以前跟朋友的一个聚餐情景，由于笔者当时有经济收入也有一种觉得必须请当时还是一位博士生的朋友吃那餐饭的心态结果被对方狠狠的拒绝了。朋友认真的告诉我，纵然研究生的经济收入非常有限，但作为一个独立的个体，也已到了有能力生活的年龄所以并不一定要成为被请客的那位。换句话说，经济能力高的人请经济能力低的人吃饭，才是莫名其妙的请客准则。

在西方国家，博士生被当成职业来看待；在大陆持研究生证的博硕士生并不享有大学生的优惠。但是在传统的东方社会，我们仍会一贯把学校的学习者都当成象牙塔里涉世未深的学生，而忽视了人的人格并不会随经济收入成长的，而是随着个人在岁月中的历练所培养出来的所以别再拒绝那些经济收入比你略低的朋友请客付账，请尊重彼此在餐桌上的请客主权。