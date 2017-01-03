通过脸书买演唱会票 2女子坠骗局损失4500 国内新闻

（吉隆坡3日讯）买演唱会门票要小心！两名女子通过脸书，与一名自称是娱乐公司职员的老千购买演唱会入门票，结果合计损失4500令吉。

两名女事主分别是32岁的白凯欣，以及19岁的张慧欣，前者是会计师，后者仍在求学；她们分别是韩国男子组合EXO，及黄致列粉丝。

她们各别在去年12月29日及30日，坠入相信是同一个老千的骗局后，遂向马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐求助。

周二中午，她们在张天赐、演唱会主办方星艺有限公司经理纪佳评，以及获受权出售门票的Ticket Charge公司首席执行员陈健怡陪同下，召开记者会陈述经过。

白凯欣叙述，她在星艺脸书专页上留言欲购买两张EXO韩国男子组合的演唱会入门票后，上周三一名叫王欣思，自称是星艺职员的女子便私讯她，表明拥有优先权可出售首排座位门票。

该演唱会定于3月18日在默迪卡体育场演出，而星艺仍未正式公开发票。

白凯欣不疑有诈，向她预定2张门票，并将1454令吉汇入一个名叫LIM HONG LEE的银行户头，而对方也要求她于本月9日前往金河广场索取门票。

而当她汇款之后，对方当晚却以忘了携带有关银行提款卡出门为由，要求她再度汇款至另一间银行户头，好让她购买入门票，而对方亦承诺会退还该笔款项。

白凯欣深感无奈，再次汇款给对方。不料，15分钟后，她发现王欣思已在脸书上退出她的朋友圈，之后再也无法联络对方。

她损失2908令吉后，恍然大悟，翌日前往警局报案；与此同时，她在脸书粉丝专页上谈论此事，发现另一名19岁的女学生也中招。

来自蕉赖的张慧欣说，她上周五通过脸书出售多买下的一张黄致列韩国歌手演唱会入门票，价值787令吉。

老千则以JC Verney名义联络她表示有意收购，另还要求她向王欣思代购多两张入门票。

“我联络王欣思，对方表示两张VVIP入门票可获得优惠价，即1560令吉，她还要求我先将1000令吉汇入她的户头作为押抵金。”

张慧欣通过两间银行，分3次汇款1560令吉到对方户头后，对方要求她于12月31日，在蕉赖一间银行前索取入门票。

次日下午4时，JC Verney再联络她要求再代购多两张VVIP入门票。

张慧欣果断拒绝，不料对方却老羞成怒，恐吓她称，若不帮他购买，他拒绝收购其3张入门票。

她续说，这时，王思欣向她借610令吉并恐吓说，若不借钱给她，她将拒绝交出两张入门票。她惊觉有诈，关闭本身的脸书帐号，并在31日向警方投报。

另外，星艺有限公司总经理纪佳评澄清，该公司所主办的所有演唱会，只能通过其官方网页或授权单位订购门票。

她呼吁粉丝们勿向不明人士购买入门票。