关注不幸孩童·让世界变得更美好

文：许紫铤

每当看了孩童饱受饥饿或战火摧残的影片之后，都久久无法自己。然而，透过银幕，我们都还没能真正看到当地的人间炼狱。

还记得倒在海滩边的小难民艾兰·科迪吗？为逃离战火，父母带着他转往欧洲寻求庇护，但船只出发不久后即翻覆。当时俯卧在海滩边的小身影戳中全世界的泪点，成为了最揪心的画面。

而去年8月，在一场空袭中幸存下来的小男孩奥姆兰·达克尼什，坐在救护车里一脸呆滞的画面引起世界关注，之后更被媒体称为“忘了哭泣的男孩”。

苏丹艺术家哈立德·阿尔拜赫为此创作了一幅漫画，将这两个男孩呈现在同一幅画面中，题为“叙利亚孩童的选择”。画面左侧是坐在救护车上的奥姆兰，底下一行字是“如果留下”；右侧是卧倒在海滩边的艾兰，下面写着“如果离开”。

“留下，你就是奥姆兰；离开，你就是艾兰”字字铿锵有力。更让人心疼的是，像奥姆兰和艾兰这样的故事每天都在上演，他们并不是特例，而是备受战火蹂躏的数百万孩童的缩影。

现实比噩梦更可怕。在延续不断的战火中，孩童们每天都在遭受痛苦。他们不懂事故，只知道每天要得到基本的温饱是一种奢侈。

世界上最该受到重视的除了战争之外，还有饥荒问题。根据中非共和国的报告，那里死于饥荒的儿童比死于战火的还要多。非洲的贫穷国家食物短缺，由于长期忍饥挨饿，造成了大量孩童因营养不良而死亡。普通孩子该有的成长和学习，在那里是天方夜谭。

相反地，在另一个和平的国度里，每当有相关影片或新闻出现时，大多数人都会选择在社交网络上谴责战争动荡、统治者剥削等等，有多少个人愿意走出网络世界，为那些不幸的孩子献出一点点力量。当然，很多人都会觉得自己无权无势，凭什么去终结战争或贫苦。没错，身为普罗大众的我们当然做不到，但力量有限并不代表无能为力。在科技发达的今天，只要动动手指点击几下就可以捐献金钱给联合国儿童基金会、世界宣明会等慈善机构。尽自己的力量去帮助别人，总好过只当键盘勇士。

在饥饿和战火弥漫的地方，孩子们还在努力的活着。不如在这新的一年，一同站出來阻止更多孩童死去，在帮助贫苦孩子的道路上前行。把世界变得更美好，也是爱自己的一种表现。