谁是你心目中的首相人选？

文：陈仁杰

大选传言硝声四起，朝野各党更是磨拳擦掌，准备在来届大选中一展拳脚。不久前，希联与土团签署协议在来届大选中合作，共同对抗国阵。

自已瓦解的民联到如今的希联，公正党领袖安华一直是各党的共主，可惜如今他却身陷囹圄，已经失去在来届大选中上阵的资格，更别妄论当上首相。因此，倘若在野党联盟在下届大选中获胜，成功入驻布城，谁将出任首相呢？在野党联盟各党各有说辞，当然大家都希望首相人选能够出自自己的政党。

按照马来西亚政治现实，我们所谓的民主尚未达到美国社会能够接受少数民族出任最高领导人的高度，因此，首相人选势必来自国家最大的族群——巫裔。

首先，可以排除的是高层大部分由华裔组成的行动党。行动党秘书长林冠英强调，若反对党在来届大选成功改朝换代成立新政府，行动党不会主导整个新政府，更不会争取让行动党人选及华人担任首相。

行动党领袖林吉祥日前表示旺阿兹莎及慕尤丁将会是适合的过度正副首相。一向“大男人主义”的大马政坛是否能够接受女性出任首相是个问题，这可从雪州大臣撤换风波看出端倪，有者甚至发表性别歧视言论攻击旺姐。此外，公正党在安华入狱后表面上平静，其实暗流汹涌，以阿兹敏为首派系一直蠢蠢欲动。有鉴于倘若反对党拿下执政权，公正党领袖出任首相的几率最大，因此，虽然目前阿兹敏与旺阿兹莎尚未有正面的冲突，但当面对权利诱惑，难保两方不会撕破脸，造成分裂。

对于林吉祥提及的副首相人选慕尤丁，笔者不敢苟同，相信许多希联支持者也抱有相同的看法。这皆因慕尤丁是巫统的失意分子，再度出任相同职位，给人有种换汤不换药的感觉。此外，慕尤丁的口碑并不太好，曾经发表过“马来人优先，马来西亚人次之”的言论，证明了他是个种族主义者，让一个种族主义者再次任职高位，那么岂不是重蹈国阵那种族政治的老路。

有别于国阵的纳吉为首相的唯一人选，在野党联盟尚未选出未来首相的人选，因此这也成为了在野党联盟的隐忧之一。大选已经迫在眉睫，在野党应该尽快推举一位各方都接受的领袖为未来首相人选，借此展现自己统筹及政治魅力，带领在野党联盟挑战国阵。