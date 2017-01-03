没根据柜台车票价格 票虫卖巴士票30％是假票 北马新闻

（北海3日讯）向票虫买巴士车票，有30％机率买到假票，因此，公共陆路交通委员会敦促乘客务必只在售票柜台内买巴士票！

陆路公共交通委员会（SPAD）北马区执法主任再迪透露，拉客员在长途巴士站兜售车票的问题，已经存在很长一段时间，而他们所卖的票，不少都没根据柜台的车票价格，他们为了赚佣卖出的车票往往都会比在柜台出售的，贵上一些些。

“一些巴士公司会外包整辆巴士给票虫，由他们自己去找乘客来填满整辆巴士，比如，一辆从槟城南下吉隆坡的巴士，原本可以五个小时就抵达，但票虫要填满整辆巴士，就会兜入怡保或其他车站载乘客，抵达吉隆坡的时间就大幅延误了。”

他补充，票虫所出售的车票，都是手写的，有时可能同一个座位卖出了两张票，让乘客上不到巴士，即使最终被安排转搭其他巴士，但还是可能已经延误了行程。

“为此，我们敦促乘客们直接前往巴士票柜台购票，因为所有柜台的车票都在监督范围内，有票根号码，乘客买票时，也一定要确保车票有巴士公司名字、座位号码，而在柜台购买的车票细节，都是电脑打印，而非手写，其长巴也都会跟着行程表直达目的地，而非停很多站载客。”

他透露，在槟城中环广场临时车站，该会全年只逮捕了三名票虫，因为该会不像警察，可以先捉再查，该会执法组反而是需要在证据确凿的情况下，才能缉拿票虫，比如在票虫把票交给乘客的那一刹那。

“但往往取缔拉客的票虫时，他们都非常机警，当发现执法人员时都会躲闪，更不会当下向乘客兜售车票。”

他续说，那三人已在2010年陆路公共交通委员会205（1）及（2）条文（在售票柜台以外的地方游说或强逼乘客买车票）下被提控，一旦罪成将被判罚不超过5万令吉、监禁不超过五年或两者兼施。

“根据法令，只要在巴士售票柜台外兜售车票，就已经触法，因此，乘客若自发到柜台买票，避免向拉票员购票，也能杜绝拉票员的风气。”

兜售车票来糊口养家

“我们不偷不抢，只是兜售车票来糊口养家，为什么却要承受被取缔的风险？”

一业者受访时表示，该行业存在已多年，虽然一直受到被当局取缔的风险，尤其罪成的判罚更是非常严重，让拉票员都非常担忧被对付，但为了糊口，他们还是得战战兢兢地作业，尤其在这经济世道越来越差的当儿。

“我们不排除，有一些害群之马的业者漫天开价或者卖假票，但无可否认，一些业者是老实地在作业的，这对我们也非常不公平。”

虽然如此，但法律与人情却势不两立，在鼓励乘客响应公共陆路交通委员会的呼吁之余，却也不忍断了部分老实作业的票虫经济来源，只能说：乘客们，您看着办吧。