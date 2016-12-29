卖酒非卖淫？ 刘乔安涉伪证罪遭起诉 国际新闻

（台北29日综合电）“太阳花女王”刘乔安前年被踢爆从事援交卖淫，检方调查时以证人身份传唤她出庭时，她坚称是去酒店“卖酒”，否认援交，但检方勘查LINE对话纪录等相关证据，认定她涉嫌作伪证，遂将她改列伪证罪被告。

由于刘乔安事后已承认援交，台北地检署周四依伪证罪嫌起诉她，声请简易判决。

刘乔安前年12月被揭从事高档援交，开价一次10万元新台币（约1万4000令吉），来自香港的男嫖客要求她减价，双方议价半小时仍破局。台北地检署随后调查，以证人身份传唤刘乔安出庭时，检方针对询问她当天去酒店的动机，她供称是去卖酒，而非援交。检方要求她在证人笔录上签字确认。

检方其后来勘查刘乔安被媒体拍得的影片以及相关LINE对话纪录，并传唤相关人士到案，认定刘乔安当日去酒店卖酒的说法不实，因此将案件另外签分伪证罪查办。

检方以被告身份传唤刘乔安后，刘改口认罪，指称是怕被人知道她从事性交易才会否认。台北地检署周四依伪证罪将她起诉，并向法院声请简易判决处刑。

刘乔安可谓话题女王，早前涉及跨境卖淫案，遭台北地检署起诉，台北地院今年6月依妨害风化罪判刘徒刑6个月、缓刑2年，须向公库缴纳16万元。#