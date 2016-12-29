比特币继续狂飙 价格直指1000美元 国际新闻

（香港29日讯）比特币继续延续风光无限的2016年！周三，比特币兑美元持续飙升冲破960美元，朝着1000美元大关迈进！

过去一周里，若以美元计算，比特币价格暴涨18%；以人民币计算，比特币则飙升22%。

除了比特币价格的节节攀升之外，比特币交易量在2016年也迎来爆发式增长，峰值出现在今年夏季，单日成交额超3亿3000万美元。

数字货币网站CryptoCompare创始人兼首席执行员查尔斯哈特指出，中国数字货币交易平台上的交易量盖过美国，表现中国投资者对此的需求愈发旺盛。

此外，人民币贬值也被视为比特币价格暴涨的“推手”之一。过去一年美元兑人民币上涨逾7%至接近7.0的水平，人民币兑美元处于2008年来最低水平。

自2016年1月比特币价格跌破400美元后，迄今为止比特币价格已翻了一番。今年5月和10月都有一轮大的跳涨，近几个月来价格稳步上升。

分析师指出，比特币价格的上扬主要是因为投资者在世界经济经历剧烈政治性变动时，寻找避险资产的需求。

在过去两年平淡无奇的表现之后，比特币价格在今年飙涨逾100%，这也令比特币有望创下2013年来最佳年度表现。

2013年比特币表现极度疯狂，在一波大涨之后，比特币自当年1月约90美元的价格一路飙升至1242美元的历史高位。#